Ruski tenisač Danil Medvedev pobijedio je s 3:0 (6-4, 6-2, 7-5) u setovima Stefanosa Tsitsipasa i plasirao se u finale Australian Opena, gdje će igrati protiv prvog tenisača svijeta Novaka Đokovića.

🇷🇺 Daniil Domination 🇷🇺@DaniilMedwed is into his first #AusOpen final.

The world No.4 will face Novak Djokovic.#AO2021 pic.twitter.com/p4rlCliDXV

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 19, 2021