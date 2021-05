Hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u 2. kolo Roland Garrosa, on je u susretu 1. kola svladao Francuza Arthura Rinderknecha sa 7-6 (6), 6-1, 6-2 za dva sata i 20 minuta igre.

Ključnim za pobjedu jedinog hrvatskog predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji protiv igrača koji je dobio pozivnicu za glavni turnir pokazao se prvi set u kojemu je Rinderknech imao break prednosti sve do vodstva 5-4, a kod tog je rezultata imao i tri set-lopte, 40-15 i prednost, ali nije uspio privesti tu dionicu igre u svoju korist. Kod rezultata 5-5 Čilić je bio suočen s još tri break-lopte, no Riderknech niti tu priliku nije iskoristio, a 25-godišnji Francuz je i u tie-breaku većim dijelom bio u prednosti te je stigao i do četvrte set-lopte kod vodstva 6-5. No, Čilić je osvojio posljednja tri poena u setu, iskoristio svoju prvu set-loptu i nakon sat i 15 minuta igre došao do prvog seta.

Propuštene prilike u prvom setu uvelike su utjecale na Rinderknecha koji je na početku drugog seta dva puta gubio svoj servis, Čilić je pobjegao na 4-0 i lako priveo tu dionicu igre u svoju korista sa 6-1 za 27 minuta.

I u trećem setu Čilić je odmah na startu dva puta oduzeo servis suparniku, stigao do prednosti od 4-0 te je dvoboj bio riješen. Drugi i treći set zajedno su trajali čak 10 minuta manje od prvoga.

Slijedi Federer

Čilić će u 2. kolu igrati protiv povratnika na Grand slam turnire, 39-godišnjeg Švicarca Rogera Federera. Federer je u svom prvom meču na nekom Grand slam turniru nakon 16 mjeseci, odnosno od Australian Opena prošle godine, uvjerljivo svladao Uzbekistanca Denisa Istomina sa 6-2, 6-4, 6-3.

Bit će to 11. međusobni dvoboj Čilića i Federera, a omjer u pobjedama je 9-1 u korist Švicarca. Pet od tih 10 dvoboja igrali su na "grand slam" turnirima, a Roland Garros je dosada bio jedini na kojem se nisu susreli, dva puta su igrali na US Openu na kojemu su obojica ostvarili po pobjeda, dva puta u Wimbledonu, od toga jednom u finalu 2017. godine te jednom na Australian Openu, također u finalu 2018. godine, a to je ujedno bio i njihov posljednji susret.