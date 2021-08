Marin Čilić se oprostio od nastupa na Masters 1000 turnira u Torontu, gdje ga je u noći s utorka na srijedu u dvoboju 2. kola pobijedio najbolji norveški tenisač Casper Ruud (ATP - 12.) sa 6-3, 3-6, 6-3 nakon dva sata i tri minute igre.

12. uzastopna pobjeda za Norvežanina

Tako je 22-godišnji Norvežanin stigao do svoje 12. uzastopne pobjede na ATP Touru, a prethodnih 11 ostvario je na zemljanoj podlozi u Bastadu, Gstaadu i Kitzbuehelu na putu do tri uzastopna naslova. Bila je to ujedno i druga Ruudova pobjeda nad Čilićem u njihovom drugom službenom meču, a prva na tvrdoj podlozi.

Ruud je kao šesti nositelj bio slobodan u prvom kolu, a ovo mu je bio debi na kanadskom Mastersu.

Za prvi set odlučujućim se pokazao Ruudov 'break' za vodstvo 3-1. Kod 5-2 za Norvežanina kiša je nakratko prekinula meč, ali to hrvatskom tenisaču nije pomoglo. Čilić je na svoje prve prilike za 'break' čekao do drugog gema drugog seta, ali ih nije iskoristio. No, u šestom gemu je Ruud kapitulirao na servisu, što je Marinu bilo dovoljno da odvede meč u odlučujući set.

Marin spasio dvije 'break-lopte' u šestom gemu

U njemu je Ruud opet bio siguran na početnom udarcu te nije dopustio Čiliću nijednu priliku za 'break'. S druge strane Marin je spasio dvije 'break-lopte' u šestom gemu, ali u osmom je pokleknuo. Spasio je dvije meč-lopte kad je Ruud servirao za pobjedu, ali na treću je Norvežanin pogodio prvi servis koji Čilić nije uspio vratiti u teren.

ATP Toronto - 1. kolo

Nikoloz Basilašvili (Gru) - Jenson Brooksby (SAD) 2-6, 6-0, 6-4

Kei Nishikori (Jap) - Miomir Kecmanović (Srb) 6-4, 6-7 (5), 6-2

John Isner (SAD) - Alejandro Davidovich Fokina (Špa) 6-4, 6-1

Frances Tiafoe (SAD) - Yoshihito Nishioka (Jap) 6-4, 6-3

Dušan Lajović (Srb) - Emil Ruusuvuori (Fin) 3-6, 6-3, 6-3

Karen Hačanov (Rus) - Cameron Norrie (VB) 6-4, 5-7, 6-4

Benoit Paire (Fra) - Mackenzie McDonald (SAD) 6-3, 6-4

2. kolo

Danil Medvjedev (Rus/1) - Aleksander Bublik (Kaz) 4-6, 6-3, 6-4

Casper Ruud (Nor/6) - MARIN ČILIĆ (HRV) 6-3, 3-6, 6-3