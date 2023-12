Novak Đoković u ovoj godini nastavio je svoju dominaciju, porušio rekorde po broju Grand slamova, Mastersa, tjedana na prvom mjestu ATP ljestvice te dokazao da mu trenutno nema premca, no veliki dio javnosti ga ne voli, a sada je o tome progovorio proslavljeni francuski tenisač Jo-Wilfried Tsonga.

"On ne radi stvari da bi ga cijenili, već zato što misli da bi tako trebali raditi. Htio je pobjeći od tog imidža ratnika koji ima, jer je Srbin, koji je proživio teške stvari u djetinjstvu. Dakle, on je ratnik, trebao je to pretpostaviti od početka. Zato to treba cijeniti.Vjerujem da je imao period u kojem nije želio biti ono što jest. Želio je biti poput Rogera Federera ili Rafaela Nadala, a možda je trebao ostati vjeran sebi od početka. Mislim da je on danas ono što jest. Čak i ako izaziva podjele, mislim da je to razlog zašto ga mnogi ljudi cijene. Jer sada je potpuno iskren", rekao je Tsonga i poručio:

Đoković je osvojio ukupno 24 Grand Slam naslova u karijeri, izjednačivši rekord Margaret Court, osvojio je naslov na ATP završnici rekordni sedmi put i godinu je završio kao 'broj jedan'.

