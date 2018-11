KRAJAN IDE PO NOVI DAVIS CUP ZA HRVATSKU: ‘Nogometaši sigurno žele da ih osvetimo u ovom finalu’

Hrvatska teniska reprezentacija sprema se za finale Davis Cupa protiv Francuske

“Bilo bi fantastično da upravo mi osvojimo posljednji ovakav Davis Cup i tako uđemo u povijest”, izjavio je hrvatski tenisač Borna Ćorić na konferenciji za medije koja je u ponedjeljak održana u Lilleu, gdje će se teniske Hrvatske i Francuske od petka do nedjelje boriti za veliki srebrni trofej.

Kad je Hrvatska prije dvije godine u Zagrebu ugostila Argentinu u finalu Davis Cupa te na kraju u dramatičnom raspletu poražena s 3-2, Borna Ćorić nije bio u sastavu, jer se nije uspio dovoljno oporaviti od operacije koljena. U sastavu ga je zamijenio Ivo Karlović koji nije uspio pobijediti Federica Delbonisa u odlučujućem petom meču, nakon što je Marin Čilić propustio vodstvo od 2-0 u setovima protiv Juana Martina del Potra pri rezultatu 2-1 za Hrvatsku.

Stoga će Borna Ćorić u Lilleu imati i dodatan motiv, a bude li on taj koji će morati igrati meč za pobjedu, Hrvatska će biti u prilično sigurnim rukama. Naime, u prethodne tri takve situacije Borna je uvijek izlazio kao pobjednik: protiv Belgije u 1. kolu 2016. godine te dvaput protiv Amerikanaca, u četvrtfinalu 2016. i prije dva mjeseca u Zadru, kad je odveo Hrvatsku do trećeg finala.

‘Imao sam dvojbu ići u London ili u Monte Carlo’

Ćorić je prošlog tjedna bio prva zamjena na ATP Finalu u Londonu, gdje nije dobio priliku zaigrati, ali se pripremao za nadolazeći izazov, najveći u dosadašnjem dijelu karijere.

“Imao sam dvojbu ići u London na ATP Finale ili otići u Monte Carlo i trenirati na zemljanoj podlozi za Lille. No, to je ustvari bila laka odluka. Malo sam se u Londonu odmorio od teniskih treninga i više radio na fizičkoj spremi, što je, smatram, bio odličan potez”, rekao je Ćorić, a kad je upitan o izgledima jedne i druge reprezentacije, 21-godišnji Zagrepčanin zauzeo je diplomatski stav:

“Svatko u ovom dvoboju ima svojih aduta. Mi smo na papiru možda favoriti zbog Marinovih i mojih ovogodišnjih igara, no s druge strane Francuzi imaju veliku podršku 28.000 navijača i silan motiv, a tu su i Herbert i Mahut, koji su igrali finale parova u Londonu. Mislim da su izgledi podjednaki.”

‘Odradio sam nekoliko treninga i osjećam se dobro’

Ćorić je već od subote u Lilleu, a hrvatska reprezentacija kompletirana je u nedjelju, kad su u Lille stigli Marin Čilić i Mate Pavić.

“Odradio sam nekoliko treninga i mogu reći da se osjećam jako dobro. Iako je završetak sezone, prilično sam svjež i silno motiviran za nastup”, izjavio je najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić te dodao:

“Nije mi problem prijeći s tvrde podloge na zemljanu, to sam već radio u dva navrata ove godine, nakon Australian Opena i nakon US Opena, i bio sam uspješan. Nadam se da će tako biti i ovom prilikom, iako bi, naravno, bilo bolje da smo trenirali na zemlji nekoliko tjedana.”

‘Drago mi je zbog Nicolasa Mahuta’

Za Čilića će Lille biti prilika za iskupljenje, zbog propuštene prednosti protiv Del Potra prije dvije godine u zagrebačkoj Areni, dok će Mate Pavić biti u istoj poziciji kao i Borna Ćorić, jer će po prvi put biti u prilici zaigrati u finalu Davis Cupa. Poput Čilića i Pavić je u Lille stigao iz Londona, gdje je u paru s Austrijancem Oliverom Marachom primio nagradu za najbolji par u 2018. godini, ali nije uspio proći skupinu na ATP Finalu. No, može se pohvaliti da je svladao finaliste Herberta i Mahuta u svojevrsnoj predigri za mogući obračun u Lilleu.

“Drago mi je zbog mog prijatelja Nicolasa Mahuta koji je igrao finale u Londonu, potpuno je to zaslužio. Što se mene tiče, mislim da smo Marach i ja odigrali dobar turnir, skupina je bila iznimno teška. No, sigurno nešto govori činjenica da smo u prvom kolu dobili francusku kombinaciju. Herbert i Mahut su dokazali da mogu odlično igrati na svim podlogama, no ne mislim da su u nekoj posebnoj prednosti u odnosu na nas. Mi također možemo jako dobro odigrati na zemlji”, rekao je Pavić koji još uvijek čeka na svoju prvu pobjedu u Davis Cupu, a posljednje finale u dosadašnjem formatu ovog natjecanja idealna je prilika za to.

‘Nogometaši sigurno žele da ih osvetimo’

Priča o finalnom dvoboju u Lilleu nije mogla proći i bez referiranja na ovogodišnji sraz nogometnih reprezentacija u finalu Svjetskog prvenstva u Moskvi, koje je završilo slavljem Francuza. Izbornik hrvatske reprezentacije Željko Krajan u Lilleu je ponovio ono što je već rekao hrvatskim novinarima u Zagrebu.

“Nogometaši sigurno žele da ih osvetimo u ovom finalu. Potrudit ćemo se”, rekao je Krajan.

Yannick Noah, Krajanov kolega na suprotnoj klupi, suočen je s problemima oko sastava, nakon što je u posljednji trenutak ostao bez ozlijeđenog Richarda Gasqueta, koji je figurirao kao glavni oslonac Francuza. No, Noah vjeruje da ima u svom sastavu dovoljno igrača koji mogu dostojno zamijeniti Gasqueta.

‘Ako bude potrebno, tu je Benoit Paire’

“U Jeremyju Chardyju, Jo-Wilfridu Tsongi i Lucasu Pouilleu imamo trojicu igrača za singl. Ako bude novih ozljeda, još uvijek možemo uključiti nekoga od igrača koji su s nama. Ako bude potrebno, tu je Benoit Paire kao kandidat za pojedinačne mečeve i Julien Benneteau za parove”, izjavio je Noah i dodatno pojasnio svoj izbor kandidata među koje nije uključio Gillesa Simona i Gaela Monfilsa.

“Momčadski duh je važan, a korisno je i kad je netko posvećen Davis Cupu. Na kraju, jedino je važno da u usporedbi s Hrvatima i s obzirom na to da igramo na zemljanoj podlozi imamo najbolji mogući sastav.”

‘Rijetka je prilika igrati finale Davis Cupa kod kuće’

“Rijetka je prilika igrati finale Davis Cupa kod kuće, a mi smo dobili takvu priliku već drugu godinu zaredom. Pripremit ćemo se fizički i mentalno najbolje što možemo, što će biti potrebno za pobjedu protiv momčadi koja ima puno bolje rangirane igrače. Pred nama je veliki izazov, a mi ćemo uz pomoć naših navijača pokušati odgovoriti na njega”, zaključio je izbornik branitelja prošlogodišnjeg naslova koji će u Lilleu po posljednji put u ovom mandatu voditi francusku reprezentaciju.