Hrvatski tenisač Borna Gojo poražen je u četvrtfinalu ATP 500 turnira u Beču od četvrtog nositelja Grka Stefanosa Tsitsipasa sa 6-7 (4), 5-7.

Spektakularni FNC 13 na rasporedu je 4. studenoga, a revanš Croate i Vase usred Beograda pratite ekskluzivno na platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sedmi tenisač svijeta Grk Stefanos Tsitsipas zaustavio je pobjednički niz hrvatskog tenisača koji se po prvi put u karijeri probio do četvrtfinala na ATP Touru.

Nakon sat i 50 minuta igre Tsitsipas je slavio sa 7-6 (4), 7-5 u meču koji je mogao otići i na stranu 25-godišnjeg Splićanina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tsitsipas je prvi došao do breaka u meču i poveo sa 4-2, no Borna odmah vraća izgubljeni servis izjednačivši na 4-4 nakon čega je set otišao u "tiebreak". Gojo je odlično krenuo, poveo je 3-0, no Grk je uzvratio s tri poena u nizu za 3-3. Bilo je i 4-4, nakon čega je četvrti nositelj nanizao tri poena za 7-4 i osvojeni set.

U drugom setu oba su tenisača držala svoje servise do 5-5, Grk tada radi break za 6-5. Gojo je u idućem gemu imao tri vezane break lopte za 6-6, ali ih nije iskoristio, dok je Tsitsipas osvojio drugu meč loptu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Borna je ukupno zabio 14 asova uz 67 posto prvog servisa, a iskoristio je jednu od šest break-lopti. Tsitsipas dvije od četiri.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Grčkog tenisača u polufinalu očekuje Rus Daniil Medvedev koji je pobijedio sunarodnjaka Karena Khačanova sa 6-3, 3-6, 6-3.