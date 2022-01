Biografska drama King Richard postala je veliki hit među obožavateljima sporta, pogotovo tenisa. Priča je to o Richardu Williamsu, kontroverznom teniskom treneru koji je odgovoran za karijere svojih dviju kćeri – Venus i Serene – koje su s godinama postale sinonimi za dominaciju u "bijelom sportu“.

Richarda je u filmu utjelovio Will Smith koji je za svoju glumu dobio jako dobre ocjene kritičara i bit će u samom vrhu favorita za osvajanje Oscara ove godine. Iako je Smithova izvedba neosporna, dosta se prašine podiglo oko samog scenarija filma, odnosno selektivnog prikaza događaja i odnosa u životu vjerojatno najpoznatijeg teniskog trenera svih vremena.

Kralj, ali samo u glavi

Richard je u filmu zbilja prikazan kao kralj. Vrlo malo nekih kontroverznih detalja izašlo je na vidjelo na platnu, a bilo ih je podosta u njegovom životu. Propustili su tako, na primjer, prikazati da je Richard imao u prvom braku petero djece. Jedno od te njegove djece iz prvog braka je i Sabrina Williams, koja je ispričala vrlo intrigantnu priču o svom ocu, koji ju je zapravo napustio dok je još bila mala.

"On misli da je on kralj svijeta, ali nitko tko je bio u njegovoj blizini ne misli tako. Naslov filma je pretjeran i nakaradan, ali to odgovara njegovoj osobnosti“, ispričala je Sabrina pa dodala:

Živio je samo kroz svoje dvije kćeri, a ostale je jednostavno ostavio. Te su svije djevojke došle do vrha, dok su njegova ostala djeca morala patiti. Izabrao je tenis za njih jer je znao da će ga to učiniti milijunašem“, prenosi njene riječi britanski tabloid The Sun.

Izostavljene istine

Richard Williams prikazan je kao vrhunski pedagog i odgojitelj, no već je sa 4 godine svoje kćeri uveo u sportski režim i praktički ih programirao za uspjeh. I da, ako ste se pitali, onaj njegov plan za kćeri, notorni manifest na 80-ak stranica dio je priče koji je istinit.

Također, prema pisanju uglednih stranih medija poput New York Timesa, Richard je bio zahtjevan trener koji je kontrolirao svaki aspekt života svojih kćeri. Zabranjivao im je da se viđaju s dečkima, a navodno je čak i trgao glave na njihovim lutkama, što, naravno, nije prikazano u filmu.

No ima i fascinantnih činjenica koje su stvarne, a idu u prilog tom herojskom prikazu Richarda Williamsa. Istina je da je on odrastao na američkom jugu, u vremenu kad tamnoputi građani nisu imali gotovo nikakva građanska prava, a haračio je tim krajem i Ku Klux Klan. Također, scena u kojoj Richard spašava svoju pokćerku od gangstera isto je tako scena koja se dogodila u stvarnosti.

Inspirativna priča prije svega

Treba uzeti u obzir i da su se među producentima ovog filma našle i Richardove kćeri Serena i Venus, tako da sve ovo malo podsjeća na onaj Jordanov The Last Dance, u kojem je Jordan sam djelomično financirao, a uvelike i kontrolirao kakvu će sliku o njemu u javnosti odaslati dokumentarna serija.

King Richard, prema svemu napisanom, može poslužiti kao inspirativan film. Ako ne znate cijelu pozadinu priče, možda još i bolje jer prikaz tamnoputih tenisačica koje su se izdigle iz geta sve do samog vrha 'bijelog sporta' vrlo je moćan.