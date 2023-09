Ovogodišnji pobjednici Roland Garrosa u muškim parovima, Ivan Dodig i američki tenisač Austin Krajicek, plasirali su se u polufinale US Opena svladavši u četvrtfinalu Monegašanina Huga Nysa i Poljaka Jana Zielinskog sa 6-4, 2-6, 6-3.

Dodigu je to treće polufinale u muškim parovima na US Openu, dok je Krajicek po prvi put došao tako daleko na domaćem Grand Slam turniru.

Jučerašnjom je pobjedom Dodig stigao do najviše pozicije ikad na ATP ljestvici, a to je drugo mjesto. Zanimljivo je da Dodig koji je osvojio skoro sve što se može u igri parova, a nikad do sad nije bio u TOP 3 na svijetu.

Njegov partner Krajicek je pobjedom postao prvi na ljestvici.

Drugi nositelji će se za plasman u svoje treće zajedničko Grand Slam finale boriti protiv trećih nositelja, Amerikanca Rajeeva Rama i Britanca Joea Salisburyja. Dodig i Krajicek imaju dvije pobjede u tri međusobna dvoboja.

