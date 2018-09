HRVATSKI TENISAČI NAJAVILI POLUFINALE DAVIS CUPA: ‘Imamo kvalitetu i imamo Marina’

View this post on Instagram

Pozdrav suncu uz hrvatsku Davis Cup reprezentaciju Hrvatska Davis Cup reprezentacija ima gotovo u minutu popunjen raspored u pripremama za predstojeći susret s SAD-om, ali je posjetila jedno od modernih obilježja Zadra – Pozdrav suncu. Greet the Sun in Zadar A wacky light show awaits your cameras. Zadar has found a creative way to greet the sun with an art installation combining the sun’s energy and modern technology. It collects the light during the day and releases it during the night through a pre-programmed scenario creating a playful game of light. See you in Zadar @CroatiaFullOfLife #CroatiaFullOfLife #Zadar