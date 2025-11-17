Hrvatske tenisačice zaustavljene na korak do elite: Češka preživjela dramatičnu završnicu

Hrvatskim tenisačicama nedostajao je samo jedan set u Varaždinu da se vrate u najviši rang Billie Jean King Cupa.

Na turniru doigravanja održanom u Varaždinu izgubile su u susretu protiv Češke treći set parova, pa se tako u elitno društvo plasirala reprezentacija koja će iduće godine biti jedan od glavnih favorita za osvajanje naslova, reprezentacija koja je u posljednjih desetak godina čak šest puta osvajala Billie Jean King Cup. Hrvatska je posljednji put u tom društvu bila još 2008., a novu priliku tražit će iduće godine, opet kroz natjecanje u Prvoj skupini, objavio je HTS.

"Češka je bila favorit, ali kako je susret pokazao vidjelo se da imamo kvalitetu i jakost, energiju i timski duh. Do zadnje sekunde držali smo ih na konopcima, imali smo svoje šanse. Naučit ćemo iz ovoga i bit ćemo jači. Da, sve ovo sad boli, ali sljedeći turniri će biti bolji zbog ovog okupljanja“, rekao je Izo Žunić, koji zajedno s Marinom Bradarićem sudjeluje u funkciji izbornika.

"Izdvojio bih karakter i zajedništvo ekipe u trenucima kad je najteže. Kako je turnir išao dalje vidio sam kako cure preuzimaju odgovornost za osobu pokraj sebe. To me jako razveselilo. Bilo kakav timski sport je nemoguć bez timske energije, podrške, empatije… To iz njih na igralištu izvlači sve najbolje.“

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U idućoj sezoni Billie Jean King Cup će ponovno promijeniti sustav natjecanja, pa će biti preslika Davis Cupa. Neće više biti turnira, osim završnog, nego će se igrati po „starom“ sustavu, kod kuće ili u gostima. To pak znači da će konkurencija u euroafričkoj zoni Prve skupine biti jača nego ikad.

„U jednom tjednu će biti više mečeva nego što je bilo do sada. Suparnici su teški, ali i mi smo, To nas veseli. Biti među 16 najboljih reprezentacija na svijetu nije lako, to je poanta. Sada smo igrali protiv Češke, bit će tu Rumunjska, Švicarska, Slovačka… Ako želimo biti kvalitetni i jednog dana među 16 ili osam reprezentacija, moramo pobjeđivati takve ekipe. Naše cure sa svojim timovima napreduju iz tjedna u tjedan. Poanta je da za godinu-dvije imamo njih pet među 50 najboljih na svijetu, da imamo one koje igraju parove. To je proces koji moramo prihvatiti“, rekao je Žunić.

U travnju iduće godine, najvjerojatnije ponovno u Litvi, Hrvatska će biti u društvu reprezentacija kao što su Slovačka (lanjski finalist), Rumunjska, Danska, Njemačka, Francuska, Portugal, Srbija…

POGLEDAJTE VIDEO: U regiji mnogi slave, osim Srba i Slovenaca