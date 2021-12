Hrvatska Davis Cup reprezentacija stigla je u Zagreb. Marin Čilić, Borna Gojo, Mate Pavić, Nikola Mektić, izbornik Vedran Martić i ostatak naše reprezentacije sa srebrnim je medaljama stiglo u Hrvatsku. Doček je bio u Zagrebu, na Trgu bana Jelačića.

Ostvarili su naši dečki strašan uspjeh u Torinu i Madridu, nitko nije mogao predvidjeti da će stići sve do finala. Najprije su u četvrtfinalu porazili favorizirane Talijane, pa su u polufinalu slavili protiv također favorizirane Srbije s najboljim tenisačem svijeta Novakom Đokovićem, da bi u finalu ipak ispali od dominantnih Rusa.

Kaže ITF da smo najbolji

Nije to sve, nakon odlično odigranog turnira uslijedilo je veliko priznanje za Hrvate. Naime, ITF je objavio na svojim službenim stranicama ljestvicu najboljih Davis Cup reprezentacija.

Hrvatska je na prvom mjestu jer smo u proteklih pet godina igrali tri finala. Iza nas su Francuzi pa Španjolska, Belgija i SAD. Srbi su šesti, a na osmom su mjestu ovogodišnji pobjednici Rusi.

"Napravili smo super rezultat. Igrali smo finale, no ostaje žal što nismo uspjeli osvojiti natjecanje. Rusi su ipak bili bolji, moramo to priznati. Hrvatska je igrala tri finala u pet godina, jednom smo i osvojili Davis Cup. To je fantastičan doseg. Nadam se da će momci s ovim žarom i dalje nastupati za reprezentaciju i da ćemo u budućnosti ponavljati ovakve rezultate”, zaključio je priču izbornik Vedran Martić.