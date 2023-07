Split će od 12. do 17. rujna biti domaćin skupine grupne faze natjecanja završnog turnira Davis Cupa, na kojem će uz hrvatsku reprezentaciju nastupiti izabrane vrste SAD-a, Nizozemske i Finske, a ovaj je veliki sportski događaj predstavljen u subotu u Umagu.

"Drago mi je da je HTS dobio ovo domaćinstvo. Vlada je podržala ovo događanje, znamo koliko je to važno za Hrvatsku. Podržali smo organizaciju s pola mlijuna eura. Od 2018. do danas uloženo je preko 25 milijuna eura u velike sportske događaje. Znamo kolika je važnost sporta. Nadam se da će naši dečki biti i u Splitu izvrsni, kao što i inače jesu", poručila je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.

"ITF i Emotion Group donijeli su odluku da će se jedna skupina igrati u Hrvatskoj. Sretni smo da su nas propoznali kao zemlju koja je i svojim rezultatima zaslužila domaćinstvo jednog ovakvog događaja. To je mogućnost da naši tenisači pred svojim navijačima pokušaju izboriti za nastup na finalnom turniru, a doprinosi promociji Hrvatske u svakom pogledu. To je velika promocija sporta i grada. Pozivamo sve navijače, sve ljubitelje tenisa na ovaj spektakl u Splitu. HTS će dati kompletnu podršku kako bi organizacija bila što bolja", istaknula je predsjednica Hrvatskog teniskog saveza Nikolina Babić.

'Skupina je teška'

Ulaznice za turnir su u prodaji od 27. srpnja, s više opcija i paketa, a moguće ih je kupiti putem mrežnog portala ulaznice.hr.

"Jako smo ponosni što možemo promovirati ovaj događaj u Splitu. Radili smo takve događaje u Njemačkoj i Austriji. Razgovarali smo s predstavnicima ostalih saveza i svi su sretni što će doći u Split. Skupina je teška, ali mislim da Hrvatska može izboriti finalni turnir", rekao je Johannes Schreiner, predstavnik tvrtke Emotion Group koja je promotor događanja.

Split je kroz povijest četiri puta bio domaćin hrvatskim tenisačima u njihovim nastupima u Davis Cupu, sva četiri puta u starom formatu natjecanja. Uspjesi su bili polovični. Reprezentacija predvođena Goranom Ivaniševićem poražena je 1996. na Firulama od Australije (1-4) u borbi za Svjetsku skupinu. Ivan Ljubičić i Mario Ančić su 2005. na putu prema prvom naslovu u Davis Cupu na Gripama prvo u četvrtfinalu svladali Rumunjsku (4-1), a potom u polufinalu i Rusiju (3-2). Posljednje gostovanje u Splitu bilo je 2010. u Spaladium Areni, kad se za Marina Čilića i Ivana Ljubičić reprezentacije Srbije predvođena Novakom Đokovićem pokazala previsokom preprekom (1-4).

Dakle, velika dvorana na Gripama, u kojoj će se odigravati i ovaj turnir, povijesno je bila sretno mjesto za hrvatske tenisače.

Bez Mektića?

"Kao izbornik sam sretan da ćemo, nakon Rijeke i pobjede nad Austrijom, i ovaj grupni dio igrati u Splitu. To je moj rodni grad i to me jako veseli. Sigurno će igrači biti dodatno motivirani igranjem kod kuće. To će biti prilika za sve koji vole tenis da ih pogledaju uživo. Nadam se dobrom tenisu i da ćemo se plasirati u četvrtfinale", rekao je izbornik Vedran Martić koji do 14. kolovoza mora nominirati petoricu igrača.

"Da to moram učiniti danas, to bi bili Borna Ćorić, Borna Gojo, Dino Prižmić, Ivan Dodig i Mate Pavić."

Izbornik i nakon nominacije do početka turnira može napraviti tri izmjene u slučaju da se za to ukaže potreba. Pitanje je, naravno, u kakvoj će formi do tada biti Marin Čilić.

"Gledao sam ga i razgovarao s njim. Koljeno mu je u dosta dobrom stanju. Nakon šest mjeseci stanke nije odigrao loše protiv Cobollija. Vidjet ćemo kako će biti na američkoj turneji", zaključio je Martić.

Ivanišević: 'Nismo favoriti'

Nakon konferencije za medije za mišljenje o izgledima hrvatske reprezentacije na turniru u Splitu upitali smo i Gorana Ivaniševića.

"Nismo favoriti. Skupina je jako teška. Amerikanci mogu sastaviti pet reprezentacija. Nizozemci su vrlo nezgodan suparnik s Van de Zandschulpom, Griekspoorom i parom u kojem su Koolhof i Middelkoop. Finci su možda najlošiji, ali nikako nisu za podcijeniti s Ruusuvuorijem, Virtanenom i Heliovaarom u paru. Kad se igraju dva pojedinačna meča na dva seta i par, svašta je moguće. Ono što je sigurno je da će mečevi biti vrhunski i nadam se prolazu naših."

Turnir u Splitu će 12. rujna započeti dvobojem Nizozemske i Finske. Hrvatski tenisači će prvi meč odigrati 13. rujna protiv američke reprezentacije, s kojom u međusobnim dvobojima imaju nevjerojatnih 5-0. Protiv Finske će igrati dva dana poslije, a nastup na turniru će zaključiti 17. rujna protiv Nizozemske.

Dvije najbolje reprezentacije iz Splita osigurat će plasman u četvrtfinale. Kao i prošle godine, nokaut faza Davis Cup Finala bit će odigrana u Malagi, a termin je od 21. do 26. studenog.