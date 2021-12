Srpska teniska reprezentacija izgubila je od Hrvatske u polufinalu Davis Cupa, a s promjenom na klupi započet će novu tenisku godinu. Novak Đoković vjerojatno će biti izbornik-igrač na ATP Cupu u Australiji, piše srpski medij Sportski žurnal, no postoji i opcija da tu ulogu prepusti Goranu Ivaniševiću.

"Mene kao izbornika na tom turniru ne pitaju puno i vjerojatno neću ići. Izbornik ništa ne odlučuje, jer prvi i drugi reket automatizmom igraju u pojedinačnim mečevima, nema nekih promjena, osim ako se netko od njih dvojice ozlijedi. Za sada stoji da ne idem, rekao je za Sportski žurnal Viktor Troicki, sadašnji izbornik Srbije, nastavivši:

"Samo se par dogovara, na to bih mogao utjecati, no prema pravilima, ako nema izbornika, prvi igrač reprezentacije može preuzeti njegovu ulogu, a to je Novak.“

Ivanišević uskače?

No postoji tu i druga opcija, srpski mediji aludiraju da bi mogao vođenje srpske reprezentacije na ATP Cupu preuzeti Goran Ivanišević, koji je trenutno jedan od dva Novakova trenera.

ATP Cup igra se u Sydneyu, a počinje 1. siječnja te traje do 9. siječnja. Srbija će biti u skupini s Norveškom, Čileom i Španjolskom.