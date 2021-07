Legendarni hrvatski tenisač Goran Ivanišević ušao je u tenisku Kuću slavnih. Njegov je trijumf obišao svijet, no jedan je intervju posebno odjeknuo u Srbiji.

Ivanišević je za Tennis.com govorio o tome kako je teško raditi s Novakom Đokovićem, no da on svejedno uživa u tom stresu i pritisku. Brojni srpski mediji prenijeli su Goranove izjave.

"Moram biti iskren, to je veoma stresno. Ljudi misle da je lako raditi sa Novakom, ali nije. Dat ću vam moj posao na tjedan dana pa ćemo poslije vidjeti da li biste željeli vratiti mi ga ili ne", rekao je Ivanišević.

"Naravno da je velika stvar kada radite s tako velikim sportašem, ali je u isto vrijeme veoma zahtjevno. Finale nije dovoljno, morate pobjeđivati, računaju se samo pobjede, Grand Slamovi. To je veliki stres. Ipak, to sam izabrao, to volim i to me gura da budem bolji kao trener i kao osoba. Uživam u tome", rekao je Ivanišević.

Teniski besmrtnik

Uz Ivaniševića je na istoj svečanosti u Kuću slavnih iz njegove generacije 2020. uvrštena i Conchita Martinez, prva Španjolka koja je 1994. osvojila wimbledonski naslov. Iz generacije 2021. tu čast dobile su "Originalnih 9", devet igračica predvođenih s Billie Jean King, koje su bile pionirke borbe za izjednačavanje statusa i prava između tenisačica i tenisača te začetnice današnjeg WTA Toura, a posthumno je u Kuću slavnih uvršten veliki teniski trener i pedagog Dennis Van der Meer poznat pod nadimkom "Učitelj učitelja".

Gorana je u društvo teniskih besmrtnika uveo njegov dječački idol John McEnroe, a medalju člana Međunarodne kuće slavnih oko vrata mu je objesio predsjednik ove organizacije i njezin član Stan Smith.