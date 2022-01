Bivša i uspješna tenisačica Flavia Pennetta, osvajačica US Opena 2015. godine, u intervjuu je pričala o Novaku Đokoviću.

Pennetta je branila srpskog tenisača, ali je i kritizirala neke njegove poteze.

Prvi reket svijeta na kraju je potjeran iz Australije te nije bio u mogućnosti napasti svoj 21. Grand slam i po deseti put osvojiti Australian Open. Novak Đoković nije cijepljen protiv koronavirusa, a zbog toga je upitno kada će dobiti novu priliku na nekom od sljedećih Grand Slamova.

'Život će mu se pretvoriti u pakao!'

Upravo zbog toga Pennetta smatra da će se Novakov život pretvoriti u pakao.

"Sumnjam da će se cijepiti, ostat će vjeran sebi. Možda i više nego do sada", započela je Flavia u razgovoru s talijanskim medijima.

"Nemam pojma što će raditi, bez cjepiva život će mu se pretvoriti u pakao. On je snažno ljudsko biće, ali je i osjetljiv. Žao mi je što se to sve dogodilo, nema sumnje da je on dobar čovjek. Sigurno nije opasnost za javnost", komentirala je Talijanka.

Otkrila što bi ona učinila

Istaknula je da nema nikakav savjet za Novaka te da je najbolji tenisač na svijetu čovjek kojem ne nedostaje karakter, a potom je zaključila:

"Ne trudim se utjecati puno na druge. Da ga sretnem rekla bi mu: 'Prijatelju moj, pa ti si budala. Mogao si u miru sjediti doma s obitelji'. Znate što bih ja napravila kad su mu vratili vizu? Otišla bi na glavni teren, oznojila se, slikala sa svojim timom, sazvala konferenciju za novinare i rekla: ' Dragi Australci, došla sam igrati tenis, nije mi bila namjera da nekome naudim. Žao mi je što se nismo razumjeli, vidimo se sljedeće godine'. Nije trebao ići tamo".

Talijanka se profesionalno bavila tenisom od 2000. do 2015. godine te joj je najbolji plasman bilo šesto mjesto na WTA listi. Osvojila je US Open 2015. godine.

