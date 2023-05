PREKRASNA 'MUMIJA' / Javila se 20-godišnja sportska senzacija i rastužila milijune fanova: 'Morala sam to napraviti'

Britanska teniska zvijezda, senzacionalna 20 godišnja Emma Raducanu, propustit će nastup na nadolazećem Wimbledonu, Roland Garrosu i US Openu jer je operirala obje ruke i gležanj. Emma je podvrgnuta manjim operacijskim zahvatima (čeka ju još jedan, na gležnju) kako bi riješila svoje stalne fizičke probleme i otkrila da će zbog toga biti izvan stroja sljedećih mjeseci, a očekuje se da će se vratiti tek nakon US Opena u New Yorku koji završava sredinom rujna, javlja The Sun. To znači da nema šanse da igra na Roland Garrosu i da će također biti prisiljena preskočiti svoj domaći Grand Slam u All England Clubu. Raducanu je objavila fotografiju nasmijane, ali i skroz "zamotane" u bolničkom krevetu poput najljepše "mumije" na svijetu i rukom pisanom porukom za svojih 2,5 milijuna pratitelja na Instagramu i milijunima diljem svijeta poručila: "Sa sigurnošću se može reći da je posljednjih deset mjeseci bilo teško jer sam se nosila s ponavljajućom ozljedom na kosti obje ruke. Dala sam sve od sebe da se nosim s bolovima i igram kroz njih veći dio ove godine i krajem prošle godine tako što sam dramatično smanjio opterećenje na treninzima, propuštao sam tjedne treninga, kao i kratila prošlu sezonu kako bih je pokušala izliječiti. Nažalost, nije dovoljno. Imam manji zahvat na objema rukama kako bih riješila probleme", napisala je Emma i poručila: "Razočarana sam što mogu reći da ću biti izvan terena sljedećih mjeseci, a dok sam tu, imat ću još jedan manji zahvat na gležnju. Boli me što ću propustiti ljetna velika teniska događanja i pokušala sam umanjiti važnost problema pa se zahvaljujem svim svojim obožavateljima koji su me nastavili podržavati kada niste znali činjenice. Radujem se što ću vas sve ponovno uskoro vidjeti."