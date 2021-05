Ma nije moguće! Senzacija godine u Madridu!

Španjolski 28-godišnji tenisač Fernando Verdasco, 19. igrač svjetskog poretka, poljubio je plavu zemljanu podlogu na kojoj je u osmini finala Masters 1000 turnira u Madridu po prvi puta u karijeri pobijedio svog sunarodnjaka Rafaela Nadala.

Rođeni Madriđanin i stanovnik španjolske metropole je u svom gradu uspio napraviti ono što mu nije pošlo za rukom niti jednom u prethodnih 13 mečeva. Jedan od tih 13 uzastopnih poraza je Verdasco pretrpio od Nadala baš u Madridu 2009. godine, kada se turnir prvi puta održavao na zemlji, ali tada klasičnoj, crvenoj. No, ovoga puta je slavio sa 6:3, 3:6, 7:5 nakon tri sata i 10 minuta igre.

Već sama Verdascova pobjeda protiv Nadala je golemo iznenađenje, može se reći i senzacija. No, način na koji je do nje stigao je još puno veća senzacija. Nadal je, naime, u trećem setu vodio s 5:2 uz prednost dvostrukog breaka. Verdasco nije odustao i nagrada za upornost je pobjeda do koje je stigao osvojivši pet gemova zaredom. Uspjeh je Verdasco slavio kao da je osvojio turnir, toliko mu je značilo. Nadal je propustio dva servisa za meč, a kada je servirao za ostanak u meču, spasio je prvu meč-loptu s asom, ali je dva poena kasnije Verdasco iskoristio drugu šansu kada je zabio izravni poen forhendom. Verdasco je imao 31 izravni poen i 44 neforsirane pogreške, a Nadal vrlo loš omjer 19:38. Nadalu je ovo prvi poraz na zemlji nakon 22 uzastopne pobjede. Argentinac Juan Martin del Potro, 11. tenisač svijeta, pobijedio je u osmini finala ATP Masters 1000 turnira u Madridu najboljeg hrvatskog igrača Marina Čilića 6:2, 6:4.

Niti u trećem pokušaju ove godine Čilić nije uspio pobijediti Del Potra, štoviše, nije mu uspio uzeti niti jedan set. Ukupno je ovo bio osmi susret dvojice 23-godišnjaka, a tenisač iz Tandila, koji je samo pet dana stariji od Međugorca, sada vodi sa 6:2 u pobjedama. Na zemlji sada Del Potro ima 3:0 protiv Čilića. Prvi set madridskog sraza je Čilić izgubio bez pravog otpora. Dobio je prvi gem, pa izgubio sljedećih pet u nizu. U drugom setu se vodila daleko ravnopravnija i zanimljivija borba, a Čilić je najveću priliku propustio pri vodstvu 2-1, kada nije iskoristio niti jednu od šest break-lopti. Argentinac se uglavnom izvlačio s odličnim servisima, pa čak i na drugom servisu. U sljedećeg gemu je Čilić izgubio servis, a novu priliku za break nije izborio. U šestom gemu je zaradio opomenu zbog razbijenog reketa, ali niti to mu nije pomoglo… Do izražaja su ponovno došli Čilićevi problemi s prvim servisom. Pogodio ih je samo 42%, premalo za Del Potra. Imao je naš igrač dvostruko više izravnih poena (26-13), ali i trostruko više neprisiljenih pogrešaka (36-12). ATP Madrid, osmina finala: tenisači: Đoković (1) – Wawrinka 7:6(5), 6:4, Federer(3) – Gasquet 6:3, 6:2, Ferrer (5) – Almagro (11) 7:6(5), 3:6, 7:6(8), Del Potro (10) – Čilić 6:2, 6:4, Dolgopolov (16) – Tsonga (4) 7:5, 3:6, 7:6(2), Berdych (6) – Monfils (12) 6:1, 6:1, tenisačice: Radwanska (4) – Vinci 7:6(1), 6:4, Hradecka – Makarova 6:2, 7:6(5), S. Williams (9) – Wozniacki (6) 1:6, 6:3, 6:2, Šarapova (2) – Šafarova predaja Šafarove bez borbe