Hrvatski tenisač Marin Čilić za plasman u finale drugog Grand Slam turnira sezone Roland Garrosa igrat će protiv Norvežanina Caspera Ruuda.

Najbolji hrvatski tenisač je u susretu četvrtfinala nakon četiri sata i 15 minuta igre pobijedio Rusa Andreja Rubljeva s 5-7, 6-3, 6-4, 3-6, 7-6 (10-2), dok je Ruud nakon tri sata i 20 minuta igre bio bolji od Danca Holgera Runea sa 6-1, 4-6, 7-6 (2), 6-3.

Ulaskom u polufinale Čilić je ostvario najveći uspjeh na Roland Garrosu. Do sada je dva puta stigao do četvrtfinala (2017, 2018), no oba puta je ispao. Prije pet godina izbacio ga je Švicarac Stan Wawrinka, a godinu dana kasnije Argentinac Juan Martin del Potro. Posljednje polufinale na nekom od Grand Slama Čilić je igrao 2018. kada je dogurao do finala Australian Opena.

A plasmanom u polufinale Međugorac je osigurao 642.000 dolara. Međutim, pobjedom u polufinalu i ulaskom u finale ta svota bi se udvostručila. Samo nastupom u finalu zaradio bi 1,2 milijuna dolara, a ako napravi čudo i osvoji drugi Grand Slam sezone dobio bi 2,4 milijuna dolara.

Čilić je, inače, postao peti aktivni igrač koji je stigao do polufinala na četiri Grand Slam turnira, uz Rogera Federera, Rafaela Nadala, Novaka Đokovića i Andyja Murraya. "Jako sam umoran, ali više psihički nego fizički. Bilo je emocionalno teško jer je odigrao jako dobro. Kad igraš ovako dugo, uvijek ima uspona i padova pa sam morao zadržati fokus," dodao je Čilić nakon meča na terenu Philippe Chatrier.

