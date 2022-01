Srpski tenisač Novak Đoković oglasio se u srijedu na društvenim mrežama te je pojasnio situaciju u kojoj se našao nakon što je u dokumentima o medicinskom izuzeću naveeo da je 16. prosinca bio pozitivan, a unatoč tomu dan kasnije pojavio na teniskom događaju gdje je djeci dijelio priznanja.

"Nisam imao simptome i dobro sam se osjećao, a rezultate PCR testiranja dobio sam tek nakon tog događaja”, pojasnio je Đoković. Međutim, priznao je da je 18. prosinca otkazao sve svoje aktivnosti, osim intervju za novine L’Equipe, istaknuvši da se na njega obvezao još ranije te se osjećao “dužnim napraviti intervju” te da nije htio “iznevjeriti novinara”. Tvrdi i da je za cijelo vrijeme intervjua održavao distancu i nosio masku, osim trenutka kada su ga fotografirali. Ipak, priznao da je u sudjelovanje na intervjuu bilo pogrešno.

“...kada se osvrnem, to je bila pogrešna prosudba i prihvaćam da sam trebao odgoditi tu obvezu”, napisao je Đoković.

Prema ovome, Đoković je svjesno prekršio epidemiološke mjere koje su na snazi u Srbiji jer je trebao biti u samoizolaciji.

Krivični zakonik Republike Srbije, odnosno njegov članak 248 kaže: „onaj tko za vrijeme epidemije kakve opasne zarazne bolesti ne postupa po propisima, odlukama ili naredbama kojima se određuju mjere za njeno suzbijanje ili sprečavanje, kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine“, dok onaj idući, 249. navodi da "Tko ne postupa po propisima, odlukama ili naredbama za suzbijanje ili sprečavanje zaraznih bolesti, pa uslijed toga dođe do prenošenja zarazne bolesti, kaznit će se zatvorom do tri godine"

Međutim, teško je zamisliti da će Đoković završiti iza rešetaka te je vjerojatnije da će biti novčano kažnjen ili nikako. O slučaju se oglasila srpska premijerka Ana Brnabić.

"Očigledno bi prekršio pravila da je znao za rezultat testa prije nego što je sudjelovao na događaju. Međutim, potrebno je dodatno pojašnjenje. Ne znam kada je dobio nalaz testa, kada ga je pročitao", rekla je Brnabić za BBC nekoliko sati prije nego što se tenisač oglasio.

