Novak Đoković ne smije ući u SAD jer nije cijepljen protiv koronavirusa, što znači da se neće smjeti natjecati na US Openu, objavio je senator Floride Rick Scott.

Napisao je kako Đoković neće smjeti igrati na Indian Wellsu i u MIamiju, no najbitniji je US Open, koji bi Đokoviću, ako ga osvoji, donio prednost pred Rafaelom Nadalom na vječnoj ljestvici. Đoković je slao molbu Sjedinjenim Državama za izuzeće, odnosno posebnu dozvolu za ulazak, no ona je odbijena.

"Upravo sam obaviješten da je Ministarstvo domovinske sigurnosti SAD-a odbilo zahtjev Novaka Đokovića za izuzećem od cjepiva, što ga čini nepodobnim za turnire u Indian Wellsu i Miamiju. Joe Biden to mora sada popraviti, odobriti izuzeće i pustiti ga da se natječe u Sjedinjenim Državama", napisao je Rick Scott.

Organizatori US Opena žele da dođe

Turnir u Indian Wellsu na rasporedu je od 6. do 19. ožujka, dok se u Miamiju igra od 19. ožujka do 2. travnja. US Open je na rasporedu od 28. kolovoza do 10. rujna, tako da će srpski tenisač i njegov pravni tim imati vremena izboriti se za nastup na Grand Slamu. Organizatori su izrazili želju da Đoković dođe.

"Novak Đoković je jedan od najvećih prvaka koje je naš sport ikada vidio. Teniski savez SAD-a i US Open se nadaju da će se pozitivno odgovoriti na Novakovu molbu da uđe u zemlju i da će ga navijači moći gledati u akciji na Indian Wellsu i u Miamiju", objavljeno je na službenom Twitteru US Opena.