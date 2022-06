Donedavno prvi tenisač svijeta, Novak Đoković, trenutno nastupa na Wimbledonu, ali već je bacio oko na četvrti Grand Slam ove sezone, US Open, na kojem ima namjeru nastupati, ali mu to u ovom trenutku brani zakon SAD-a, koji ne dozvoljava sudjelovanje onima koji nisu cijepljeni protiv koronavirusa.

Đoković je u izjavi srpskim novinarima ukazao na činjenicu da američki tenisač Tennys Sandgren nije cijepljen, ali da za njega ne vrijede ista pravila kao za strane državljane. Sandgren je javno podržao Đokovića i kritizirao je vladu SAD-a, a Đoković je sada napravio isto.

'Ne vidim gdje je logika'

"Dopisivao sam se sa njim prije nekoliko dana, zahvalio mu se na podršci koju mi je pružio u javnosti u ovoj situaciji. Ono što je on rekao je potpuno logično. Ako je necijepljenim igračima zabranjeno sudjelovati na tom turniru, onda bi to pravilo trebalo važiti za svakoga. Ne vidim gdje je medicinska logika da on može igrati jer je državljanin SAD-a, iako nije cijepljen, a meni je to pravo uskraćeno. Kada bih imao američku ''zelenu kartu'' ili putovnicu, meni bi bilo omogućeno igrati. Ako to možda ima neke političke logike… Ja radije u to ne bih ulazio, i sami možete zaključiti zašto", rekao je Ðoković srpski medijima na Wimbledonu.

"Grand Slamovi su natjecanja koja se najviše vrednuju u ovom dijelu moje karijere i oni zaslužuju svu moju pažnju, ali dobro, ako i ne budem imao priliku igrati tamo, neće biti smak svijeta. Idemo dalje", rekao je Đoković.