Dijana Đoković, majka jednog od najvećih tenisača u povijesti Novaka Đoković, otkrila je zanimljiv detalj iz života slavnog sportaša. Naime, iako je sam veliki vjernik još uvijek nije krstio svoju djecu.

"Jako sam ponosna na njega. Svi bi podredili uspjeh iznad duhovnog mira. Kod Novaka je jaka velika zahvalnost koju ma. zahvalan je na svemu što je ostvario, sve je izvanzemaljski. on se drži svojih principa i uvjerenja. To čini čovjeka, to čini njega", rekla je za Sputnjik i nastavila.

Ne želi krstiti djecu

"Novak nosi posvećeni križ koji je dobio na Hilandaru, koji mu daje snagu. Tri je dana tamo proveo i za njega je to jako važno iskustvo", dodala je te je otkrila zašto još ne želi krstiti svoju djecu.

"On je zaista duhovno biće, krstio se kada je imao pet godina i taj čin shvatio je ozbiljno. Ima nešto u sebi. Stalno ga pitam kada će krstiti svoju djecu, a on mi kaže - kada budu mogli shvatiti čin krštenja. On želi da Tara i Stefa budu svjesni da su kršteni", rekla je Dijana Đoković. Ona je nedavno gostovala u emisiji "Balkanskom ulicom" gdje je otkrila kako se prije 30 godina krstila u crkvi te kako joj je tom prilikom krsno ime izabrao njezin suprug Srđan. Odlučio je kako bi joj krsno ime trebalo biti Milica, tradicionalno srpsko ime. Istaknula je kako joj je ime divno, no i da bi ipak željela da je se u javnosti naziva Dijana.