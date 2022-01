Najbolji tenisač svijeta, Srbin, Novak Đoković, u ponedjeljak je pušten iz imigracijskog zatvora, nakon što mu je australski sud odobrio boravak u zemlji i dao mu vizu. Iako ga ministar još uvijek može deportirati iz zemlje, Đoković je u ponedjeljak počeo trenirati i pripremati se za Australian Open.

Svo vrijeme dok je bio u pritvoru, Đoković je najveću podršku imao upravo od svojih roditelja, koji su svakodnevno u Beogradu održavali prosvjede. Nakon što se cijela saga, barem privremeno, smirila, Novakova majka, Dijana Đoković, dala je intervju na australsku televiziju Channel Seven u kojoj je ponovo branila svog sina i čudila se tome zašto se oko njega diže tolika strka.

"Čitam novine i vidim da postoji mogućnost da ga deportiraju. Zabrinuta sam. Svi se molimo da ostane tamo i igra. Nemojte ga izbaciti. On je tenisač. Nije političar, nije kriminalac, nije ubojica. Ne znam zašto je problem ako ne želi da se cijepi. To je njegov izbor. Možete ga progoniti i stvarati mu pritisak da to učini… Možete svaki dan raditi PCR test ili što god želite i vidjet ćete da je zdrav. Dakle. u čemu je problem", upitala se Dijana Đoković.