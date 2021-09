Srpski tenisač i najbolji igrač svijeta, Novak Đoković, igrat će u finalu US Opena i to protiv Rusa Danila Medvjedeva.

Nakon tri sata i 33 minute borbe te napetih pet setova prvi tenisač svijeta pobijedio je Nijemca Alexandera Zvereva 4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2. Time je Đoković došao na jedan korak do osvajanja 21. Grand Slam titule u karijeri. Trenutačno su tri velikana ovog sporta, Roger Federer, Rafael Nadal i sam Đoković na dvadeset naslova.

Isto tako, Đoković u ovom trenutku lovi kalendarski Grand Slam, odnosno, četvrti trofej u godini na Grand Slam turnirima (ranije je 2021. osvojio Australian Open, Roland Garros i Wimbledon).

Kako je to i ranije činio, čak tri puta ove godine u New Yorku, Đoković je izgubio prvi set u meču. No, bilo je jasno da je to tek zagrijavanje prvog tenisača svijeta koji je potom dobio iduća dva seta (6-2, 6-4) lomeći suparnika u ključnim trenucima obje te dionice. Inače, podsjetimo kako su se ova dvojica tenisača susrela nedavno u polufinalu Olimpijskih igara u Tokiju i tada je pobijedio Zverev, no bio je to meč na dva dobivena seta.

Pomeo ga u petom setu

Zverev se uspio oporaviti te je dobio četvrti set samo da bi Đoković, po tko zna koji put u karijeri, maestralno odigrao ključni, peti set. Odjurio je Đoković na nedostižnih 5-0 i time prelomio dvoboj. Nijemac se samo nakratko vratio spustivši minus na 2-5, ali to je bilo sve od njega.

Zverev je imao više break-lopti, ali i slabiju iskorištenost (3-12), dok je Đoković iskoristio pet od osam takvih prilika.

Put Danila Medvjedeva prema finalu mogao je biti daleko teži da je njegov suparnik, Kanađanin Auger-Aliassime, bio samo malo smireniji u završnici drugog seta. Kanađanin je tada ima 5-2, kod 5-3 je servirao za 1-1 u setovima, ali ništa nije iskoristio.

U tom dijelu meča Medvjedev je nanizao pet gemova. Okrenuo je 2-5 u 7-5, poveo je 2-0 u setovima i potom je rutinski dobio treću dionicu za put prema finalu. Za 25-godišnjeg Medvjedeva ovo će biti drugi finalni meč na US Openu (nakon 2019.) i treći ukupno (igrao je još finale Australian Opena ove godine). Još uvijek čeka na premijernu Grand Slam titulu.

Đoković će u finalu loviti četvrtu titulu na US Openu. Ranije je u New Yorku bio najbolji 2011., 2015. i 2018. godine.