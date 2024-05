U nedjelju je započeo drugi Grand Slam sezone Roland Garros, a prvi tenisač svijeta Novak Đoković na teren će u utorak kada ga čeka domaći predstavnik Pierre-Hugues Herbert.

Srpski tenisač ističe da je spreman otići do kraja na pariškoj zemlji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Da nisam, ne bih bio ovdje, to se za mene podrazumijeva. Ne dolazim na turnir, pogotovo ne na Slam, a da nešto ne mogu. Sumnje su uvijek tu, ali da mislim da ne mogu osvojiti, ne bih bio ovdje. Kada to budem osjetio, vjerojatno će to biti trenutak u kojem ću se oprostiti od tenisa", rekao je Đoković pa nastavio:

"I dalje sam uvjeren kako mogu pobijediti najbolje na Slamovima, na nekima imam veće šanse, na nekima manje, ali sam i dalje broj jedan na svijetu, i to govori."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Đoković uoči dolaska u Pariz ove godine nije osvojio nijedan turnir.

"Može već prvi meč biti prijelomna točka, nadamo se da će biti tako. Dug je ovo turnir, treba imati koncentraciju, strpljenje, predanost."

Tekst se nastavlja ispod oglasa