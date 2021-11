Još je uvijek nepoznato hoće li najbolji svjetski tenisač Novak Đoković nastupiti na Australian Openu, prvom Grand Slam turniru godine.

Turnir u Melbourneu se igra od 17. do 30. siječnja iduće godine, a Đoković je skoro desetljeće i pol vladar tog Grand Slama. Naime, prvi puta ga je osvojio 2008. godine, a ukupno je u Melbourneu osvojio devet titula u karijeri.

Svi oni koji namjeravaju iduće godine igrati na Australian Openu moraju obaviti kompletno cijepljenje za COVID-19, a Đoković je cijelo vrijeme pandemije bio jedan od najžešćih kritičara među tenisačima na temu cijepljenja. Stalno je naglašavao kako se nema namjeru cijepiti, ali je nedavno po prvi puta dao nešto drugačiji odgovor. Odnosno, nakon poraza od Zvereva u polufinalu ATP Finala, na temu odlaska u Melbourne, rekao je „vidjet ćemo“.

No, možda je znakovito to što je napravljen promotivni spot za Australian Open 2022. godine (čak dvije verzije) i iako bi Đoković zbog svih uspjeha na turniru trebao biti 'glavni glumac' srpskog tenisača nema ni sekunde u niti jednoj od verzija tih spotova.

Đoković odgovor na pitanje je li cijepljen umješno izbjegava dati, a u tom smjeru ide i citat Nikole Tesle kojeg je objavio na Instagramu.

"Bolest dolazi zbog mislenog pada. Čovjek treba biti sam svoj liječnik. Ako nije tih iznutra, onda mu uzalud svi lijekovi i najbolji liječnici. Podsvijest modernog čovjeka je uzburkana kao nemirni ocean s velikim olujnim valovima. Podsvijest prepuna dojmova čini da duša bude nemirna. Emocije tada ključaju poput erupcije vulkana. Bez rada na emocijama duhovnost je samo kula od karata.

A što je čovjek bez mira u duši? Odvojen od božje blagodati, pokušava uzaludno pronaći utjehu u materijalnim stvarima. Tamo utjehe nema, to je rupa bez dna. Još, još, daj još i na kraju ponovno praznina. Kada duša postane mirno more, bonaca, tada počinje iscjeljenje. Zapamtite to, to je zlatno pravilo. Izvor većina bolesti je u duhu, zato duh može pobijediti većinu bolesti".