ĐOKOVIĆ JE NEDAVNO ZAMALO ODUSTAO OD TENISA: ‘Gotovo je ljudi moji. Ja sam završio s ovim’

Dogodilo se to 2018. godine kada je Đoković izgubio na početku Mastersa u Miamiju

Supruga Novaka Đokovića, Jelena Đoković, otkrila je u razgovoru za američke medije kako je njezin suprug, ne tako davno, zamalo odustao od tenisa.

Dogodilo se to 2018. godine kada je Đoković izgubio na početku Mastersa u Miamiju. Dogodilo se to nakon duge pauze koju je imao zbog ozljede, a poraz mu nije dobro “sjeo”.

“Samo je rekao da odustaje. Izgubio je na startu Miamija, bio je to užasno težak poraz za njega nakon čega nas je sve okupio i jednostavno rekao: Ljudi moji, ja sam završio s ovim. U tom trenutku pomislila sam, što to on priča, a on je samo dobacio: Da, to je to”, otkrila je Jelena američkom novinaru Grahamu Besingeru.

Nakon toga joj je otkrio kako će razgovarati sa sponzorima. “Rekao mi je da želi biti iskren s njima, da će ih nazvati pa da vide hoće li ostati uz njega ili neće”, kazala je njegova supruga.

Trenutak kada se sve promijenilo

Đoković je tada deset dana živio u uvjerenju da će zaključiti svoju karijeru, ali onda se sve promijenilo. “Bili smo na odmoru. Ja sam igrala tenis sa sinom Stefanom, a onda nam se odlučio priključiti i Novak. Našla sam neki stari stroj koji je izbacivao loptice, a Stefan mi je dodavao loptice. Kad je Novak vidio koliko se mi dobro zabavljamo, a on sjedi pored nas bez tenisica i majice, samo je tražio da mu damo reket. Ja sam mu rekla da je on svoju odluku donio i da sada teren ostavi nama, da je došlo naše vrijeme”, ispričala je Jelena.

Zatim ga je sinčić nagovorio da mu se priključi i tu se sve promijenilo.

“Zezala sam ga, a Stefan je inzistirao da s tatom razmjeni nekoliko loptica. I tako smo svaki dan malo pomalo igrali na odmoru, a onda je zadnjeg dana rekao da će nazvati Marijana Vajdu, te da će ga pitati želi li opet posao, odnosno da bude njegov trener”, zaključila je Đoković.