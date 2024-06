Ivan Dodig i Austin Krajicek stigli su na Roland Garros u namjeri da obrane prošlogodišnji naslov zemljanog Grand Slama. Nakon apsolvirane prve prepreke na turniru, Dodig je za Mondo dao opširan intervju.

Kada je 2023. osvojio naslov na French Openu uzeo je mikrofon u ruke i napao organizatore turnira zbog loše organizacije, govorio je kako je na treninge i mečeve morao dolaziti taksijem, a zbog toga je dobio i novčanu kaznu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Promjenile su se neke stvari, iako je to mene dobro koštalo meni je drago zbog toga. Na kraju, sa tim promjenama pokazali su da su pogriješili. Srce mi je na mjestu. Ja sam platio cijenu, na kraju to tako bude. Velika riba jede malu. Srce je na mjestu, iako košta, nekad u životu treba reći ono što misliš, posebno ako si u pravu. Takav sam karakter uvijek bio, ne bježim od činjenice da svi pravimo greške, ali isto tako kada sam u pravu ne sklanjam se. Mene je to dobro koštalo i financijski i sa nekih drugih aspekata. Ove godine je dobro, nema nitko problema…'' kazao je Dodig koji nije dodatno htio objašnjavati kako ga je sve to koštalo.

Također, nadovezao se i na temu ponašanja navijača zbog kojih je Roland Garros zabranio konzumaciju alkoholnih napitaka: ''Idemo više ka nogometu, je li to dobro ili nije - ne znam. Živimo u teškom društvu, nemamo principe i morale, sve je otišlo predaleko. Nemam ništa protiv da netko navija za domaćeg igrača, ali da se ne događaju stvari koje su se događale.''

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Divim se Đokoviću'

Naravno, intervju nije mogao proći bez razgovora o Novaku Đokoviću: ''Ima težak period, ali on uvijek nađe rješenje. Pomaknuo je granice i potaknuo druge igrače da se posvete sebi. On je i dalje majstor i kao sportaš mu se divim da i dalje ima motivaciju poslije toliko godina. Lijepo je igrati u njegovom vremenu'', rekao je hrvatski tenisač kojeg su podsjetili da je on Novaku 2011. godine jedini uzeo set na Australian Openu:

''To mu je jedna od najboljih sezona u karijeri? Zapisat ću taj podatak…'', našalio se Dodig, a još je govorio i o teniskom centru kojeg otvara u Međugorju te o mogućem nastupu na Olimpijskim igrama u Parizu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa