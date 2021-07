Stigao je još jedan velik dan za hrvatski sport. Naš legendarni tenisač Goran Ivanišević ući će u tenisku Kuću slavnih u Newportu točno u ponoć po hrvatskom vremenu.

Podsjetimo, Ivanišević je pretprošle godine nakon pet tjedana glasovanja u kojem su sudjelovali zaljubljenici u tenis iz 120 zemalja, sakupio najviše glasova navijača za ulazak u Tenisku kuću slavnih, što mu je donijelo dodatna tri postotna boda u izboru.

Rađina poruka

Povodom Goranovog imenovanja oglasio se njegov prijatelj, legendarni hrvatski košarkaš DIno Rađa.

Fala kur*u Gorane. Veliki dan za njega. Iako je prije 20 godina uša u besmrtnost danas je to i službeno. Nikad neću zaboravit taj dan i di san bija. Na brodu u ACI marini u Splitu san gleda u krevetu. Ustvari po sobi san skaka livo i desno jer je nemoguće bilo bit miran. Izija mi je više živaca nego iti jedna moja utakmica. Zašto jednostavno kad može komplicirano. Nakon zadnjeg poena u luci urnebes. Sviraju sirene sa svakog trajekta, pale se bengalke sa svih brodova, lete rakete u zrak, skače se u more, dere i viče. Totalno ludilo. Nema ko nije gleda i ko nije potega zapalit nešto iz brodskog arsenala. I teško da će se ikad ponovit tako nešto. Takvo ludilo može samo Split za nekog domaćeg. To se vidilo i koji dan kasnije na dočeku. Zato, uživaj u ovome danu. Zaslužija si Genije teniski.