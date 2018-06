DEL POTRO JE BIO PREJAK: Čilić zaustavljen u četvrtfinalu Roland Garrosa

Poraz u četvrtfinalu

Argentinac Juan Martin del Potro po 11. put u karijeri pobijedio je Marina Čilića u nastavku prekinutog četvrtfinalnog dvoboja u Roland Garrosu te se nakon tri sata i 49 minuta borbe probio u polufinale svladavši najboljeg hrvatskog tenisača sa 7-6 (5), 5-7, 6-3, 7-5.

Nastavak ‘tie-breaka’ prvog seta, koji je u srijedu prekinut kod rezultata 5-5, trajao je samo dva poena. Oba je osvojio Del Potro i stvorio početnu prednost u meču, na neki način i zasluženo, jer je Argentinac propustio tri prilike za ‘break’ u devetom te još tri u 11. gemu.

Izjednačeni drugi set

U izjednačenom drugom setu prvi je do prednosti stigao Čilić. Pri rezultatu 3-3 propustio je prve dvije prilike za ‘break’ u meču, ali je do njega stigao dva gema poslije. Nažalost, kad je servirao za osvajanje seta, Marin je ostao bez poena. No, već u sljedećem gemu ponovno je stekao prednost koju je potvrdio i nakon više od dva sata igre stigao do izjednačenja na 1-1 u setovima.

Odlično je Čilić nastavio igrati i na početku trećeg seta, kad je Del Potro upao u krizu. Hrvatski tenisač je poveo 2-0 i došao do 15-40, dvije prilike za dvostruki ‘break’. No, Del Potro se izvukao, baš kao i u petom gemu, kad je spasio još jednu Čilićevu priliku za ‘break’. I tada se dogodio potpuni preokret. Marin je počeo promašivati te tako pomogao Del Potru da se vrati i nizom od pet gemova osvoji treći set.

Serija pogrešaka u četvrtom setu

U četvrtom setu nije bilo prilika za ‘break’ sve dok Čilić nije trebao osigurati najmanje ‘tie-break’. No, serijom pogrešaka naš je tenisač darovao ‘break’ Del Potru koji takvu priliku nije propustio i bez izgubljenog poena osvojio servis za pobjedu, ukupno 11. u dvobojima sa Čilićem i osmu zaredom, koja mu je donijela drugo polufinale u Roland Garrosu, gdje ga čeka Rafael Nadal.

Čilić je u porazu imao dvostruko više izravnih poena od Del Potra (51-25), ali je i daleko više griješio (63-34), što ga je ostavilo bez prvog polufinala Roland Garrosa.

Del Potro će na Nadala

Rafael Nadal će po 11. put u karijeri igrati u polufinalu Roland Garrosa, nakon što je u dvodnevnom četvrtfinalnom dvoboju preokretom došao do pobjede 4-6, 6-3, 6-2, 6-2 nad Argentincem Diegom Schwartzmanom (ATP – 12.), poslije tri sata i 42 minute igre. Za 32-godišnjeg Španjolca to je 901. pobjeda u karijeri, a 84. u Roland Garrosu.

Nadal u međusobnim dvobojima sa Del Potrom vodi 9-5, a slavio je i u oba meča odigrana na zemljanoj podlozi, 2007. u 1. kolu Roland Garrosa i 2011. u finalu Davis Cupa u Sevilli.

U drugom polufinalu sastat će se Austrijanac Dominic Thiem i Talijan Marco Cecchinato.

Roland Garros, tenisači – četvrtfinale

Rafael Nadal (Špa/1) – Diego Schwartzman (Arg/11) 4-6, 6-3, 6-2, 6-2

Juan Martin del Potro (Arg/5) – MARIN ČILIĆ (HRV/3) 7-6 (5), 5-7, 6-3, 7-5