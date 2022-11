DAVID SRUŠIO GOLIJATA / Čovječe, pa tko je to dobio velikog Novaka u finalu Pariza? Senzacionalni tinejdžer priča je godine: 'Gledam te Nole od kad sam bio mali'

Devetnaestogodišnji Danac Holger Rune apsolutna je senzacija svjetskog tenisa i sporta općenito. Mladi tinejdžer, kojem je Novak Đoković idol i kojeg čitav život gleda i uči od njega, osvojio je Masters u nedjelju, nakon što ga je u finalu Pariza i svladao 3-6, 6-3, 7-5. To mu je, inače, prvi osvojeni Masters u karijeri. I to kakav. Protiv koga... Runeu je to bila i prva pobjeda u dva dvoboja protiv 16 godina starijeg suparnika, koji je prije finala slavio trinaest mečeva zaredom. Danskom tinejdžeru je ovo bio prvi nastup na Masters turniru, a ujedno i peto finale u karijeri u kojem je pobjedom popravio svoj renking za više od osamdeset pozicija. Naravno da je teniski svijet oduševljen ovom senzacijom, pa je na društvenim mrežama počela kružiti fotka koju je danski tinejdžer napravio prije nekoliko godina s Novakom. Naime, prije nekoliko godina Holger Rune je kao golobradi klinac lovio Novaka za selfi a sad ga je dobio u finalu jakog turnira. "Jedan si od mojih najomiljenijih igrača, gledam te od kad sam bio mali", izjavio je Rune nakon meča u obraćanju javnosti na terenu. Ovaj selfi zato je postao viralan, pa nije mogao da zaobiđe ni srpskog tenisača koji je fotografiju iskoristio da još jednom čestita Holgeru. No, nema koga nema tko nije oduševljen Runeovim trijumfom, jer je to bila bitka Davida protiv Golijata. Ugledni američki CNN piše kako je tinejdžer Holger Rune šokirao Novaka Đokovića u Parizu, a navodi se kako je mladić postao najmlađi pobjednik turnira još od Borisa Beckera i davne 1986.