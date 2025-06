Francuska senzacija ostala bez finala, Amerikanka ju nadigrala i lovi drugi Grand slam

Amerikanka Gauff nije imala previše problema s francuskom senzacijom, 361. tenisačicom svijeta. Sve je bilo gotovo tek za nešto više od 70 minuta.

Pobijedivši u osmini finala treću tenisačicu svijeta Jessicu Pegula, a zatim u četvrtfinalu mladu Ruskinju Miru Andreevu, 22-godišnjakinja iz Dijona nije uspjela iznenaditi treću igračicu među 10 najboljih zaredom.

Prva Francuskinja od 2011. koja je stigla do polufinala pariškog Grand Slama, izgubila je sa 1-6, 2-6.

Drugo finale u Parizu za Gauff

Gauff je otvorila meč serijom 4-0, da bi prvi set dobila sa 6-1. U drugom setu Amerikanka je povela 3-1, Boisson je vratila izgubljeni servis smanjivši na 2-3, no već u idućoj igri je izgubila servis. Amerikanka je povela 4-2, a zatim dobila dva gema u nizu za ukupnu pobjedu.

Gauff je drugi put u karijeri ušla u finale Roland Garrosa nakon 2022. kada je izgubila od Poljakinje Ige Swiatek.

Ovoga puta svoju drugu Grand Slam titulu nakon slavlja na US Openu 2023. lovit će ponovo protiv Bjeloruskinje Arine Sabalenke koju je pobijedila u New Yorku sa 2-6, 6-3, 6-2. Do sada su igrale deset puta, svaka ima po pet pobjeda.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivanišević se spori s bivšom suprugom i kćeri oko 210 kvadrata u centru Zagreba. Sporan je i drugi stan s tri garaže