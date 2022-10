Teniski meč na ATP-u u Napulju između hrvatsko reprezentativca Borne Goje i srpskog Lasla Đere prekinut je u srijedu zbog nevjerojatnog razloga- stanja terena. Naime, već treći dan se događa se da se večernji mečevi u Napulju ne privode kraju tada, već dan kasnije, jer su igrališta, vjerovali ili ne - previše vlažna?! Dakle, organizatori su procijenili da na terenu navlaženom laganom kišom više nisu sigurni uvjeti za igrače koji su otišli u svlačionicu iz koje se više nisu vratili. Podloga je i u normalnim okolnostima daleko od onakve kakva bi trebala biti na ATP razini...

Ovo što se događa na turniru u Napulju u ova tri dana, nešto je sasvim posebno u svijetu tenisa. Inače, Đere se sastao s Bornom Gojom, dobio prvi set sa 6:4, u drugom je bilo 5:5 poslije nešto bolje igre kvalifikanta (inače 184. igrača svijeta; Đere je 78, ali je morao da spašava tri set lopte), a onda je njihov meč prekinut. Za spomenuti kako na turniru u Napulju vlada kaos. Osvanula je i snimka na Twitteru na kojoj se može vidjeti u priloženom videu gore.

"Ovo je prelilo čašu! Kako se to može dogoditi u ATP250, meni se to nije dogodilo čak ni na Challengeru, pa mislim da se to dogodilo mom partneru na Challengeru koji je organizirala ista tvrtka kao i ovaj 250. Otvorena tema", stoji u objavi.

"Turnir će se sigurno završiti do kraja godine, zar ne? Za Božić ćemo imati kratku jednodnevnu stanku, a onda će se 26. prosinca odigrati polufinala", jedan je od posprdnih komentara na društvenim mrežama.

Talijanski mediji izvještavaju da je u Napulju sve više nezadovoljnih navijača koji su tražili povrat novca za ulaznice.

Uspije li doći do pobjede protiv Đerea, Gojo će u četvrtak još jednom morati na teren, a suparnik u drugom kolu bio bi mu domaći predstavnik i četvrti nositelj turnira Lorenzo Musetti.