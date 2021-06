Marin Čilić u odličnom raspoloženju dočekuje početak trećeg Grand Slam turnira ove sezone, koji u ponedjeljak započinje na legendarnim travnatim terenima u Wimbledonu, gdje ga u prvom kolu čeka 97. tenisač svijeta, Talijan Salvatore Caruso.

Marin se javio video linkom iz Londona, kako bi predstavio drugo izdanje humanitarno-sportskog spektakla "Gem Set Hrvatska", koje će 12. i 13. srpnja biti održano u Petrinji u organizaciji njegove Zaklade.

"Stignem se pozabaviti najviše oko dogovaranja sa sportašima i oko cijelog koncepta događanja, a moja ekipa iz Zaklade se bavi s cijelom organizacijom. Nije jednostavno skupiti sve sportaše na jedno mjesto. Strašno sam sretan što ćemo nakon Šalate, koja je bila fenomenalna i gdje su uživali, i gledatelji i sportaši, doći u Petrinju. Vjerujem da ćemo našim igrama i našim dolaskom doprinijeti tom kraju, da im se podigne duh, da se oči Hrvatske opet upru prema njima i da im se pomogne koliko god se može", rekao je Čilić koji je dva i pol tjedna u Stuttgartu osvojio 19. naslov u karijeri nakon tri godine čekanja.

"Zasigurno da mi je to jedna od dražih titula u karijeri, jer je došla nakon dugog posta, nakon tog traženja. Nije bilo jednostavno kroz uspone i padove forme, ali posljednjih nekoliko tjedana sam osjetio da su stvari kliknule na svoje mjesto, što je rezultiralo osvajanjem turnira u Stuttgartu. To mi daje veliko samopouzdanje ne samo sada za Wimbledon, nego i za ostatak cijele sezone. Vjerujem da sam sada na pravom putu da se vratim tamo gdje mislim da mi je mjesto."

Wimbledon s restrikcijama

Nakon dvije godine tenisači i tenisačice ponovno su se vratiti u All England Club, gdje je Marin Čilić 2017. ostao na korak do drugog Grand Slam trofeja. Wimbledon nije onakav kakav je bio prije, nova su pravila na snazi.

"Dosta su drugačije okolnosti nego inače. Svi smo smješteni u jednom hotelu, praktično u centru Londona, pokraj Big Bena. No, to nam ne znači puno, jer, iako s prozora gledamo u Big Ben, ne smijemo nigdje izaći izvan hotela i izvan teniskog centra u Wimbledonu. Tako će biti, nadam se, naredna dva i pol tjedna. U hotelu nam je sve organizirano, a jedino što je nezgodno je prijevoz od hotela do teniskog centra, koji traje dosta dugo."

Sve su te mjere poduzete kako bi se tenis vratio u Wimbledon, nakon što je prošlogodišnje izdanje turnira otkazano i nije održano prvi put od završetka Drugog svjetskog rata.

"Turnira će biti, trenutačno s nekim restrikcijama za gledatelje, a najavljeno je da bi za finale mogao biti puni kapacitet središnjeg terena. Motiv je velik, bio stadion pun ili ne. Wimbledon mi je jedan od najdražih turnira u sezoni, tu sam bio blizu titule prije četiri godine i nadam se da bih mogao opet napraviti sjajan rezultat."

Trenirao s Murrayem

Prođe li Carusa, Marina bi u 2. kolu čekao bolji iz dvoboja dvojice kvalifikanata, Argentinca Marca Trungellitija i Francuza Benjamina Bonzija, a treće kolo mu može donijeti drugog igrača svijeta Rusa Danila Medvjedeva.

Za Wimbledon se pripremao trenirajući i s Andyjem Murrayjem, koji od 2017. nije nastupio u Wimbledonu zbog ozljede kuka na kojem je imao dvije operacije.

"Trening s Andyjem je bio jako intenzivan, bio je jako motiviran, tako da sam ostao s jedne strane čak malo iznenađen njegovom razinom."

Trenirali su na dan dvoboja nogometnih reprezentacija Hrvatske i Škotske u Glasgowu, u kojem su 'vatreni' pobjedom 3-1 izborili mjesto u osmini finala Europskog prvenstva, a Škote još jednom ostavili bez plasmana u drugi krug natjecanja.

"Iskreno, bili smo potpuno zaboravili da je taj dan utakmica Hrvatska - Škotska pa me tek pred kraj treninga pitao što mislim. Predvidio sam tvrdu i tešku utakmicu, s obzirom na prijašnja iskustva, ali srećom je ispalo sve fenomenalno za nas. Nismo se nakon toga sreli. Sakrio se. Nije smio izlaziti", rekao je Marin kroz smijeh.

Ide i na Olimpijske igre

Nedugo nakon nastupa u Wimbledonu, pred Čilićem će biti još jedan izazov - četvrti nastup na olimpijskom turniru.

"Ove godine će biti drugačije igrati na Olimpijskim igrama, s malim brojem gledatelja. Nastupit ću i u paru s Ivanom Dodigom, ponovno nakon 2012. Nadamo se sjajnom rezultatu, također i u singlu. Imat ćemo i Matu Pavića i Nikolu Mektića koji pokazuju strašnu formu u ovoj sezoni. Nadamo se sjajnim rezultatima i da će forma biti dobra kroz ovih nekoliko tjedana. Mala pauza za 'Gem Set Hrvatska', a onda se nadamo nekim medaljama. Bilo bi lijepo."