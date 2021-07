Najbolji tenisač svijeta Novak Đoković objavio je da će igrati za Srbiju na Olimpijskim igrama u Tokiju. Odjeknula je ta vijest svijetom, a zanimljivo je da je upravo jučer izašao i intervju njegovog bivšeg trenera u srpskoj reprezentaciji Bogdana Obradovića.

Obradović se posebno osvrnuo na temeljne razlike u stilu Đokovića i Federera.

"Razlika između Rogera i Novaka se ogleda u jednoj stvari. Federer ima barbika-izgled. On je uvijek savršen, igra savršeno, zato ljudi komentiraju njegovu eleganciju, igra lijepo. On kad je na terenu, to izgleda kao balet. Ali, uživa li taj baletan u svom baletu ili on to kreira da bi se drugima dopao? To je velika razlika između njega i Novaka. Federer troši ogromnu količinu energije u razmišljanju i razgovaranju da bi se dopao drugima. Novak je šeprtlja, može reći što hoće, a onda da se cijeli svijet sruši na njega zato što je pomogao Talijanima, Japancima ili je rekao 'bravo' Hrvatima kada su igrali Svjetsko prvenstvo u nogometu", rekao je Obradović u razgovoru za Mondo.

Likovi koji provociraju

Obradović je pomalo i šokirao svojim izjavama. Tvrdi, naime, da je stvoren jedan cijeli sustav provokatora koji na turnirima provociraju Novaka.

"Uvijek su to isti likovi na turnirima koji prozivaju Novaka. Oni su tu namjerno stavljeni, a prije meča su se prilično napili piva da bi lakše odradili posao. Novak zna sve te likove. Oni ih ponekad promjene, ali sve su to isti provokatori. Vrlo interesantno, rijetko isprovociraju Rafu, a nikada Rogera. Ali, Novaka redovno! Vidio sam ja te likove, znam ih, borimo se sa tim godinama, ali Novak nema problema sa tim", zaključio je Obradović.