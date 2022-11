Novak Đoković s 2:1 pobijedio je Stefanosa Tsitsipasa u polufinalu Mastersa u Parizu. Meč je odlučen u tie-breaku odlučujućeg seta. Bila je to osma pobjeda zaredom Đokovića protiv grčkog tenisača.

"Počeo sam odlično meč, cijelu situaciju sam jasno vidio i čitao, osjećao svaki svoj udarac. To mi je omogućilo uspostaviti kontrolu. Ali, rano u drugom setu, propuštene su neke prilike na njegov servis, on je dobro odservirao, pronašao prave udarce i motivirao publiku da mu da podršku", rekao je Đoković pa se osvrnuo na parišku publiku koja je navijala za Grka.

"Vidjeli ste koliko ga je publika podržala u drugom setu. On je to tražio od nje i dobio i tek krajem trećeg seta je bila malo izjednačenija u pristupu prema nama. Sve do tada je bila na njegovoj strani i moram reći da je dosta doprinijela ovakvom tijeku meča. Ako cijeli stadion uzvikuje tvoje ime i diže te to naravno mijenja atmosferu na terenu, mijenja inicijativu gdje on dobiva krila", rekao je Đoković koji je u poen za 6:4 u tie-breaku proslavio provocirajući publiku s prstom na uhu.