Trenutačno treći tenisač svijeta, Srbin Novak Đoković uvjerljivo se plasirao u 2. kolo Roland Garrosa, Grand Slam turnira kojega je osvajao 2016. i 2021. godine, on je na startu svladao Amerikanca Aleksandra Kovačevića sa 6-3, 6-2, 7-6 (1). Međutim, susret je obilježio Đokovićev potez nakon utakmice kada je na kameri napisao "Kosovo je srce Srbije! Stop nasilju".

"Nisam političar i nemam namjeru ulaziti u političke rasprave. Osjetljiva je tema i naravno da me jako boli što se događa na Kosovu. Naši ljudi su protjerani iz općina. Najmanje što sam mogao učiniti je ovo. Osjećam odgovornost kao javna osoba. Kao sin čovjeka koji je rođen na Kosovu, osjećam dodatnu odgovornost iskazati podršku narodu i Srbiji. Mnogi ne znaju što budućnost nosi Kosovu i srpskom narodu i vrlo je bitno pokazati slogu i podršku u ovakvim situacijama. Ne znam što će biti i ne znam hoće li me kazniti", rekao je Đoković i dodao da je on uvijek bio protiv ratova i nasilja.

Kosovo traži kaznu, Roland Garros ne želi ni čuti

Teniski savez Kosova gotovo automatski je tražilo kaznu za Srbina. "Srpski tenisač Novak Đoković nastavio je sa svojim nacionalističkim i šovinističkim ponašanjem provocirajući državu Kosovo. Takvo ponašanje se ne može opravdati i tražit ćemo da ga kazne Roland Garros i ATP".

Ipak, jedan od favorita za naslov u Parizu mogao bi proći nekažnjeno jer su organizatori Roland Garrosa poručili za Reuters da igrači nisu ograničeni s onime što smiju ili ne smiju reći.