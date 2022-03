Borna Ćorić pobijedio na Touru nakon više od godinu dana.

Hrvatski tenisač Borna Ćorić plasirao se sinoć u 2. kolo ATP turnira iz serije "masters 1000" u Miamiju, on je u dvoboju 1. kola svladao španjolskog veterana Fernanda Verdasca sa 6-4, 7-5 za sat i 50 minuta igre.

Nije igrao sve do prije dva tjedna

Bila je ovo prva pobjeda 25-godišnjeg Ćorića na ATP Touru nakon više od godinu dana, odnosno od veljače prošle godine kada je igrao u polufinalu Rotterdama.

Nakon tog turnira u Rotterdamu Ćorić nije igrao sve do prije dva tjedna i turnira u Indian Wellsu zbog ozljede ramena zbog koje je morao i na operaciju. U Indian Wellsu izgubio je od drugog Španjolca Alejandra Davidovicha, no u Miamiju je protiv 38-godišnjeg Verdasca, koji je morao igrati kvalifikacije za nastup u glavnom turniru napokon mogao podići ruke u znak pobjede.

Ćorić je dominirao susretom do vodsrtva 4-2 u drugom setu. Do tog je trenutka ukupno izgubio devet poena na svom početnom udarcu, dok je s druge strane često prijetio "breakom". Za osvajanje prvoga seta Ćorić je pogodio odličan forhend kojim je "probio" Verdasca na mreži, dok je do "breaka" u drugom setu stigao u gemu u kojemu Verdasco nije osvojio niti jedan poen na svom servisu.

Treći međusobni susret

No, u sedmoj igri drugog seta Ćoriću je zakazao prvi servis što je Verdasco iskoristio za "break" i povratak u set. Kod 4-4 Španjolac je još jednom oduzeo servis Ćoriću i došao u situaciju da servira za poravnanje u meću. Ipak, Ćorić se na vrijeme uspio konsolidirati, oduzeti servis Verdascu za 5-5, a nakon što je spasio "break-loptu" Španjolca u 11. gemu kod svoje prednosti od 6-5 ostvariti još jedan "break" za pobjedu.

Bio je ovo treći međusobni susret Ćorića i Verdasca i druga pobjeda hrvatskog igrača.

U 2. kolu Ćorić će igrati protiv četvrtog igrača svijeta i drugog nositelja u Miamiju, Nijemca Alexandera Zvereva.