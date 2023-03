.Nakon skoro tri sata igre Ćorić, inače 20. tenisač na svijetu, je pobijedio 101. igrača s ATP ljestvice u meču gdje nije izgubio ni jednom svoj servis gem. U četvrtfinalu Ćorić će igrati protiv pobjednika meča Daniila Medvjedeva i Aleksandera Bublika.

U prvom setu nije bilo breaka premda je Ćorić bio opasniji na suparničkom servisu. No, tie-break ipak nije izbjegnut, a u njemu je Kokkinakis odmah na startu došao do prednosti 3-0 koju je zadržao sve do kraja čime je poveo 1-0 u setovima.

U uvodnom dijelu drugog seta Ćorić se na svom servisu mučio više nego li kroz prvu dionicu. No, dogurao je do 3-3 i tada napravio prvi break u meču za vodstvo 4-3 što je kasnije pretočio u osvajanje drugog seta.

Kod vodstva 1-0 u trećem setu Ćorić je propustio dvije break prilike nakon čega je opet uslijedio ritam kakav je vladao kroz veliki dio dvoboja. Svaki je tenisač relativno lako osvajao svoje servis gemove do vodstva Ćorića 6-5. Tada je hrvatski tenisač opet stisnuo suparnika, izbjegao tie-break i proslavio prolaz među osam najboljih u Dubaiju.