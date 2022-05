Njemački tenisač Alexander Zverev plasirao se u polufinale Roland Garrosa nakon što je u četvrtfinalu nakon tri sata i 20 minuta pobijedio Španjolca Carlosa Alcaraza sa 6-4, 6-4, 4-6, 7-6 (7).

Treći nositelj je odlično krenuo dobivši prva dva seta (6-4, 6-4). Sjajni mladi španjolski tenisač je uzvratio u trećem setu, također sa 6-4, a u četvrtom setu obasu tenisača držala svoj servis do rezultata 4-4. Zverev je tada načinio break za 5-4, ali se 19-godišnji Alcaraz vratio izjednačivši na 5-5.

Set je potom otišao u trinaestu igru. Zverev je poveo 2-0, no Alcaraz je stigao do prednosti sa 4-3. Španjolac je kod 6-5 imao i set loptu, no Zverez se izvukao, a potom dobio "tie break" sa 9-7 i 3-1 u setovima.

Zverev je tako ponovio prošlogodišnji rezultat kada je također stigao do polufinala. Lani ga je zaustavio Grk Stefanos Tsitsipas. Ovoga puta igrat će protiv pobjednika susreta između Novaka Đokovića i Rafaela Nadala.

U preostala dva četvrtfinalna susreta igrat će Norvežanin Casper Ruud i Danac Holger Rune, te naš Marin Čilić i Rus Andrej Rubljev.

