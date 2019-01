ANDY MURRAY U SUZAMA NAJAVIO KRAJ KARIJERE: Teniski fanovi diljem svijeta plakali su s njim

Jedan od najbojih tenisača svoje generacije nenadano je objavio da bi uskoro mogao zaključiti karijeru

Jučer se dogodio jedan od najemotivnijih istupa nekog sportaša u zadnje vrijeme. Andy Murray je na press konferenciji uoči početka Australian Opena i meča protiv Roberta Bautiste Aguta sljedećeg ponedjeljka iznenada objavio da završava karijeru.

Prvo je na novinarsko pitanje o tome kakvo je stanje s kukom koji ga već neko vrijeme muči odgovorio da nije dobro. Nakon toga se vidjelo da je nervozan, popravljao je kapu pa se ustao i otišao iz dvorane, a kad se vratio ispričao se i otvorio dušu.

“Moram prestati, jer ne mogu više igrati i misliti kad će bol prestati. Rekao sam im da eventualno mogu igrati još par mjeseci do Wimbledona jer je to turnir na kojem bih se želio oprostiti, ali iskreno ne znam hoću li moći izdržati toliko dugo”, rekao je Britanac, slomio se i rasplakao nakon čega su ga novinari dodatno upitali može li igrati:

“Mogu, ali do određenog nivoa s kojim nisam zadovoljan. No, nije samo to problem. Bol je zaista postala neizdrživa i ne želim više tako igrati. Sve sam probao, dao sam sve od sebe… Sredinom prosinca sam na treninzima razgovarao s ljudima iz svojeg tima i rekao im da si ne mogu više ovo raditi”

“Ne, nisam dobro. Mučim se, u strašnim sam bolovima i to traje već gotovo dvadeset mjeseci. Napravio sam i pokušao sam sve da izliječim taj kuk, ali ništa ne pomaže. Bolje sam nego što sam se osjećao prije šest mjeseci, ali i dalje me jako boli. Jako mi je teško”, rekao je trenutačno 230. igrač svijeta.

Posljednji Australian Open

Na pitanje novinara je li onda moguće da mu je ovaj Australian Open bude zadnji turnir u karijeri, Murray je zajecao i odgovorio:

“Da… Mislim da postoji velika šansa za takav kraj. Jer, kao što sam rekao, ne znam hoću li biti u stanju trpjeti ovu bol još četiri, pet mjeseci da bih stigao do Wimbledona. Postoji opcija za još jednu operaciju koja bi mi možda pomogla, ali u smislu kvalitete budućeg života.”, rekao je pa dodao:

“Neki sportaši su se nakon te operacije vraćali profesionalnom sportu, ali ako se odlučim za nju to će biti samo da si olakšam svakodnevni život. Vi me vidite samo na treninzima. Trčim, igram, znam da ne izgleda dobro, ali krećem se. No, ovdje je riječ o svakodnevnim sitnicama kao što je oblačenje cipela ili navlačenje čarapa bez bolova. To će biti glavni razlog ako se odlučim za tu operaciju”

Može trpjeti, ali ne dovijeka

Dodatno je Murray pojasnio sitauciju s igranjem pod blokadama, ali i istaknuo da to nije trajno riješenje.

“Gledajte, mogu ja igrati pod blokadama još neko vrijeme. To sam radio i prije, ali bol mi više ne dopušta da uživam u treninzima, pripremama, mečevima i svemu onome što volim kod tenisa”, rekao je bivši prvi tenisač svijeta nakon čega ga je novinarka pitala kako se nosi sa svim problemima:

“Razgovarao sam nekoliko puta i sa psihijatrom jer jedino o čemu ljudi žele pričati sa mnom je ta ozljeda. I to ne samo ljudi koji su mi bliski, nego bilo tko koga sretnem. Jedino što me pitaju je kako mi je kuk. To je užasno iscrpljujuće. Razgovaram sa psihijatrom o tome, ali baš ne pomaže”, zaključio je Murray.