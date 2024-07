Duje Ajduković je u nedjelju stigao u Umag, nakon što je u subotu, u švedskom Bastadu, porazom u ravnopravnom polufinalnom dvoboju s Rafaelom Nadalom zaključio najbolji tjedan u karijeri, što ga je dovelo do najboljeg renkinga u karijeri, 110. mjesta na pojedinačnoj ATP ljestvici.

Uspomene na taj dvoboj još su itekako svježe, ali da bi 23-godišnji Splićanin došao do njega, morao je proći dva kola kvalifikacija i pobijediti još trojicu tenisača u glavnom turniru. Ajdukovićeve igračke kvalitete nikada nisu bile sporne, ali je od umaškog Croatia Opena 2021. i prve pobjede na razini ATP Toura, na drugu čekao tri godine. Na nju su se onda nadovezale treća i četvrta. Zašto se to dogodilo baš u ovom tjednu?

"Ha, uvijek ima puno sitnih faktora koji se poklope, ali se treniralo i radilo jako kroz cijelu godinu. Moglo se dogoditi i puno prije. Nažalost, četiri-pet mečeva sam izgubio u tie-breaku trećeg seta. I tu se mogao dogoditi 'taj tjedan', ali nije. Eto, sad se dogodio", rekao je hrvatski Davis Cup reprezentativac u razgovoru za Hinu.

Je li vam u Bastadu baš nešto posebno odgovaralo?

"Uvjeti, definitivno. Bili su teški, odskok lopte puno niži, barem na početku turnira, a kako je odmicao, išao prema kraju, bilo je dosta toplije. No, ovaj prvi dio turnira je više bio meni po želji."

Jasno je koji ćete meč najviše pamtiti, bez obzira na poraz, ali koji vam je bio najteži?

"Protiv Kotova, apsolutno. Monteiro je tip igrača kojem ja ne 'ležim'. Znao sam da tu imam prednost. Ali, Kotov je neugodan igrač, jer je jako nepredvidiv, tako da nisam znao što očekivati."

Rusa Kotova je Ajduković pobijedio za plasman u četvrtfinale, a pobjedom nad Brazilcem Monteirom je ušao u polufinale, te time dobio i izravan ulaz u glavni ždrijeb umaškog turnira. No, konačna nagrada je bio meč s Nadalom. Jeste li nakon pobjede nad Monteirom odmah počeli razmišljati o tom mogućem dvoboju?

"Naravno. Nakon što sam obavio sve što sam morao nakon svog meča, pratio sam stanje."

Bez prava na grešku

Nadal je tek nakon četverosatne borbe uspio slomiti otpor Argentinca Mariana Navonea i probio se do polufinala. Duje je iskoristio svoju priliku i odigrao potpuno ravnopravan meč te postao prvi hrvatski tenisač koji je protiv Nadala osvojio set na zemlji. Bio je blizu tome da postane i prvi koji će pobijediti "kralja zemlje" na njegovoj omiljenoj podlozi. U statistici tog meča u oči upada podatak o Nadalovom stopostotnom učinku na 'break'-loptama (6/6) i manjak pogođenih prvih servisa kod Ajdukovića (49%).

"Apsolutno. Činjenica je da sam izgubio jedno šest, sedam poena na početnički način i to je ono što će me još dugo smetati. Ali ono što me, ipak, više od toga smeta je postotak prvog servisa, koji je bio loš. Meni je servis, generalno, solidno oružje. Zapravo, jako dobro oružje, jer sam tijekom turnira servirao jako dobro. Tako se potrefilo."

Je li Nadalova lopta drugačija u usporedbi s ostalim tenisačima?

"Je. Puno više odskače. Ja sam puno bekenda morao igrati iz skoka da bih se mogao nositi s tim odskokom."

Koliko vam znači to što je Rafa nakon meča rekao da je to jedan od najboljih bekenda s kojima je bio suočen?

"Naravno da mi znači puno. Svakome tko igra tenis bi značilo pa tako i meni."

Slijedi turnir u Umagu

Nadal u Bastadu nije uspio postati prvi tenisač koji je na istom turniru osvojio još jedan naslov s odmakom od 19 godina. Portugalac Nuno Borges u nedjelju je iskoristio nagomilani umor kod Španjolca i u finalu ga svladao sa 6-3, 6-2.

Duje nema vremena razmišljati o onome što je bilo i što je moglo biti u Bastadu, jer ga već u utorak čeka nov izazov, nastup na Plava Laguna Croatia Openu. Može li u umaški Stella Maris prenijeti emocije i igru iz Bastada?

"Neće biti problem prenijeti motivaciju, zato što igram pred domaćom publikom, u Hrvatskoj. Zasigurno mi motivacije neće nedostajati."

Suparnik u prvom kolu mu je 22-godišnji Luciano Darderi, talijanski predstavnik rođen u Argentini, 35. tenisač svijeta i peti nositelj, najviše rangirani igrač u ždrijebu koji mora igrati meč prvog kola.

"Znamo se solidno. Jako dobar je igrač na zemlji. Više-manje svi dobri rezultati su mu sa zemlje, tako da je strašno neugodan. Pristupit ću meču maksimalno ozbiljno i nadati se najboljem."

Prije Duje na teren će svi ostali hrvatski predstavnici. Već u nedjelju će Luka Mikrut igrati protiv Argentinca Uga Carabellija, a u ponedjeljak će Matej Dodig igrati protiv kvalifikanta, a Mili Poljičak protiv prošlogodišnjeg umaškog polufinalista Lorenza Sonega.

"Mislim da sva trojica mogu proći prvo kolo. Luka igra protiv Carabellija, to je apsolutno pobjediv meč. Mili ima Sonega, koji u zadnje vrijeme nije najstabilniji, jako nepredvidiv igrač u ovom momentu, tako da ne znam što bih rekao. Sva trojica igraju jako dobro, zaslužili su pozivnicu i mogu dobiti svoje protivnike."