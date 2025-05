Traju sukobi na ulicama Wroclawa, sijevale dimne bombe i stolice uoči finala

Nastavljaju se sukobi navijača Chelsea i Real Betisa u Wroclavu uoči večerašnjeg finala Konferencijske lige.

Prvi incidenti zabilježeni su u utorak navečer, dan kasnije došlo je do novih izgreda u središtu grada zbog čega je policija morala reagirati vodenim topovima.

Situacija je brzo stavljena pod kontrolu, a policajci su ostali na mjestu događaja kako bi održavali red.

Snimke na društvenim mrežama pokazale su navijače u centru grada kako bacaju stolice jedni na druge i sudjeluju u tučnjavi.

28.05.2025, LIVE: Real Betis🇪🇸 (left) vs Chelsea🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (right), before match in Wrocław🇵🇱, click here for more: https://t.co/4YI6bJ9HCV pic.twitter.com/gO9DFrWqI3