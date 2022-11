Nakon što je podijelio stipendije za Dinamovu zakladu, Luka Ivanušec stao je pred medije: “Volio bih da sam na tom popisu, ali svjestan sam situacije i kakav je kadar u hrvatskoj reprezentaciji. I ja moram bolje i sigurno ću se probati vratiti u reprezentaciju što prije. Zapet ću i sve je na meni. Ako opet budem dobar, bit ću pozvan”, rekao je Ivanušec.

“Reprezentacija u Kataru Može jako puno, vidi se kakav je popis i kakvi su to igrači, igraju u najvećim svjetskim klubovima. Vjerujem da se može napraviti dobar rezultat”, kaže i nastavlja:

“Bio sam doma, pratio i to je to. Što je presudilo? Jednostavno, moram pogledati s realne strane. Pao sam u formi, nisam bio na razini na kojoj sam trebao biti. To znam i to si zamjeram. Ali, kao što danas kažem i ovim ljudima, ne treba odustajati, neću ni ja. Siguran sam da ću se vratiti bolji.”

'Kakva je bila poruka'

S izbornikom Dalićem se nije čuo, a samo jedan suigrač mu je poslao poruku:

“Nisam se čuo ni s kim, jedino s Lovrenom. Jedino mi je on poslao poruku i hvala mu na tome. Ništa, idemo dalje. Kakva je bila poruka? On je profesionalac, on je prošao sve to. Zna kako je kad nisi pozvan. Hvala mu na poruci podrške, a na meni je da dalje zapnem i pokušam se vratiti što prije.” Otkrio je i što mu je rekao trener Dinama Ante Čačić:

“Da ne treba očajavati, da se vidi kakav je kadar, da za mene ima još vremena. Još sam mlad i trebam nastaviti raditi na sebi, onda će sve doći na svoje.”