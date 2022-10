Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u ponedjeljak je objavio širi popis nogometaša koji će putovati u Katar na Svjetsko prvenstvo. No, samo dan prije objave našao se u problemima jer je s popisa zbog ozljede koljena otpao Lovre Kalinić.

Dalić je tako u posljednji tren morao pronaći alternativu. Točno tri tjedna ostala su do početka Svjetskog prvenstva u Kataru, a izbornik je jasan i naglašava kako nema potrebe za iznenađenjima.

"Ma, sve se više manje zna. Moj stožer i ja jako puno u zadnje vrijeme analiziramo i sigurno ćemo donijeti najbolju odluku za hrvatsku reprezentaciju. Mi nemamo nikakvih dilema, ali sačekajmo sutra taj popis na kojem će biti 35 imena. S toga popisa 9.11. ćemo se odlučiti za 26 imena, dakle ima vremena. Nadam se samo da neće biti ozljeda, a na nama je da odaberemo najbolje. Analiziramo sve, neće tu biti nikakve greške, nadam se da će na SP ići najbolji", kazao je za HRT Zlatko Dalić.

Sve je jasno

Osvrnuo se i na Marcela Brozovića koji je imao problema s ozljedom.

"On je dobro, jučer je preskočio utakmicu, ali on je u treningu i za iduću utakmicu u Ligi prvaka je spreman. On je igrač o kojem puno ovisimo, koji nam treba, imao je tu ozljedu koja je bila zahtjevnija, duže vremena je pauzirao, nije ni on žurio, nadam se da će do SP-a odigrati jednu ili dvije utakmice."

Okupljanje hrvatske nogometne reprezentacije za Svjetsko prvenstvo u Kataru održat će se u ponedjeljak 14. studenog, a u srijedu dva dana kasnije igramo sa Saudijskom Arabijom u 18 sati. Bit će to generalna proba za Mundijal koji počinje 20. studenog (nedjelja - otvaranje), a završava 18. prosinca.

"Iznimno nam je žao zbog Lovre te mu želimo što brži i što kvalitetniji oporavak. Taj nesretni događaj potvrđuje da je u ovom trenutku najvažnije zdravlje igrača te možemo samo poželjeti da do okupljanja više nemamo vijesti vezanih za ozljede", izjavio je izbornik Dalić.

"Na ovom širem popisu su 34 igrača kako bismo imali dovoljno opcija u slučaju bilo kakvih nepredviđenih situacija. Raduje me što je velik broj igrača u dobroj formi i što većina kandidata ima dobru minutažu. Vjerujem da će svi maksimalno iskoristiti naredna dva tjedna kako bi u optimalnom stanju dočekali okupljanje kojem se svi iznimno radujemo", poručio je Dalić.

Širi popis igrača za SP u Kataru:

Vratari: Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Ivo Grbić, Dominik Kotarski, Nediljko Labrović

Braniči: Domagoj Vida, Dejan Lovren, Borna Barišić, Duje Ćaleta-Car, Josip Juranović, Joško Gvardiol, Borna Sosa, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Martin Erlić, Josip Šutalo

Vezni: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Marcelo Brozović, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Luka Ivanušec, Lovro Majer, Kristijan Jakić, Luka Sučić, Josip Mišić

Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Josip Brekalo, Bruno Petković, Mislav Oršić, Ante Budimir, Marko Livaja, Antonio Mirko Čolak