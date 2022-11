Veliko nezadovoljstvo vlada u srpskoj nogometnoj reprezentaciji. Kruži priča kako je u reprezentaciji Srbije opći kaos zbog seks skandala, a riječ je o navodnim intimnim odnosima nekih igrača s djevojkama ili suprugama drugih igrača.

"Opšti je haos, svi bruje samo o tome", govore izvori bliski reprezentaciji.

Igrači su se navodno suprotstavili odnosno potukli na jučerašnjem treningu, a izvor navodi kako su igrači pognute glave. Službene potvrde nema, a nije se oglasio ni Nogometni savez Srbije. U sve je upleten Dušan Vlahović koji još nije odigrao ni jednu utakmicu za Srbiju na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

Na današnjoj konferenciji za medije srpske reprezentacije Vlahović je komentirao sve napise.

"Mislim da je nepotrebno bilo što govoriti, ali moram reagirati jer je riječ o meni. Nema potrebe komentirati te stvari koje svi čitamo. Teške gluposti. To rade ljudi kojima je dosadno i koji su iskompleksirani. Ljuti i frustrirani, rade protiv interesa reprezentacije. Složniji smo nego ikada, atmosfera je odlična. Te priče rekla-kazala, to je postalo tipično za nas. Samo želim zaštititi integritet svog imena i branit ću se pravno i zakonski ako bude potrebno. Nikada se nisam oglašavao, nije to moj stil, ali sad moram. Umjesto da nas podrže, oni pričaju o stvarima koje s tim nemaju nikakve veze. Ne zamjeram im jer su to ljudi koji imaju prazne životopise. Neće skupljati bodove na mome imenu. Mali su i ostat će. Fokus je na petak i to je poanta priče", rekao je Vlahović.

"Provokacije nas ne zanimaju, mi smo iz nogometne priče", rekao je za kraj Vlahović.