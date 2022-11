VELEBNO ZDANJE / Vatreni odlučujuću utakmicu igraju na stadionu na rubu pustinje čija je izgradnja koštala vrtoglavih 360 milijuna dolara

Hrvatska igra zadnju utakmicu u grupnoj fazi protiv Belgije u al Rayyanu na stadionu Ahmad bin Ali, koji se nalazi na rubu pustinje i njegova izgradnja navodno je koštala vrtoglavih 360 milijuna dolara. Stadion Ahmad bin Ali podignut je na rubu pustinje i tik uz najveći trgovački centar u Katru, a svojom strukturom, valovitom fasadom i popratnim objektima odaje izgled krajolika u kojem je nastao i podsjeća na dine, uzvisine nastale nakupljanjem pijeska koji nanosi vjetar, tvrdi koordinacija.hr. Da bi se ovo zdanje izvelo bilo je potrebno prvo ukloniti tek nekoliko godina star stadion sličnog kapaciteta. Stari stadion gradio se od 2001. do 2002., a otvoren je 2003. za nogometni klub Al Rayyan SC i brojio je 21.282 sjedala. Demoliran je 2015. u trajanju od šest mjeseci. Novi stadion istog naziva kao i stari, Ahmad bin Ali, gradio se od 2016. do 2018., a trenutačno ima više od 40 tisuća sjedala koja su izrađena u Katru i Poljskoj. Po završetku turnira, gornja od dvije razine gledališta bit će uklonjena i poklonjena drugim sportskim objektima. Konačan kapacitet stadiona bit će 230.00 sjedala. U izgradnji novog stadiona korišteno je čak 90 posto starog stadiona, a osim građevnog materijala, iskorišteni su reflektori, sjedala, transformatori. Armiranobetonska konstrukcija pravokutnog oblika okružena je fasadom izvezenom od katarskih ukrasnih motiva. Ukupne površine od 39 000 m2 izvedena je iz lagane čelične mreže, a upotpunjena je LED ekranima. Igralište natkriva 32 700 m2 čelične konstrukcije krova čiji je centralni dio prsten uokolo kojega su postavljene čelične rešetke. Ovaj konstrukcijski čelik iz Kine, zajedno s dijelom demontažnih tribina, teži 9 000 tona. Nakon višekratnih odgoda stadion je završen te svečano otvoren na Nacionalni dan Države Katar 18. prosinca 2020. Dvije godine kasnije na isti datum, ali na drugom stadionu u gradu Lusailu, gledat ćemo finale Svjetskog prvenstva u Katru. Na ovom stadionu osim susreta Hrvatska - Belgija igrat će i pobjednik skupine C i drugoplasirani iz skupine D u utakmici osmine finala 3. prosinca.