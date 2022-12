Nogometaši Maroka plasirali su se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon što su u osmini finala na stadionu Education City boljim izvođenjem 11-eraca sa 3-0 svladali Španjolsku. A jednog čovjeka sve ovo posebno boli.

"Umjesto da sam u Kataru, evo me ovdje na kiši. Dao sam cijelog sebe u ovaj projekt tri godine i nedostajat će mi to Svjetsko prvenstvo, ali to je život", rekao je za So Foot donedavno izbornik Maroka Vahid Halilhodžić, koji je smijenjen jer u reprezentaciju nije pozivao Noussairija Mazraouija i Hakima Ziyecha.

"Kad dođete u zemlju, ne znate sve dobre igrače, morate ih potražiti. Koliko sam utakmica pogledao u Maroku, najmanje tisuću. Obnovio sam 80 % momčadi. Treneru kredibilitet donose rezultati, a reprezentacija Maroka nikad nije bila bolja u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Sedam pobjeda i jedan remi, s prosječno tri postignuta pogotka po utakmici", ističe i nastavlja.

Ostvarili rezultate bez njih

Kasnije su htjeli da zovem neke igrače, a momčad je ostvarila rezultate bez njih. Nisam pristao, jer izgubiš kredibilitet kad igrači osjete da drugi odlučuju umjesto tebe. Tijekom lockdowna sam napisao sportski dokument o identitetu momčadi, sa svim mogućim detaljima, sa svim automatizmima. Preveli smo ga na pet jezika, jer su Marokanci posvuda. Osjećao sam da nešto mogu napraviti s tom reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu. Volio bih da sam završio karijeru s uspješnim Svjetskim prvenstvom i rekao dosta"; ispričao je legendarni Vaha. Istaknuo je i kako je nasljedniku Walidu Regraguiju ostavio recept za uspjeh.

"Isto sam učinio i u Japanu. Nemam definiran sustav, prilagođavam se cijelo vrijeme, svaka utakmica je bitka. Danas svaki igrač ima video zapise svog izravnog suparnika. Sve analiziramo generalno, prednosti i nedostatke suparnika, koristimo puno detalja kako bismo izvukli korist. Sve je programirano, takav je profesionalizam danas"; kazao je i dodao da ne gleda utakmice Maroka.

"Da sam to učinio, ne bih bio Vahid. Ali nisam ni glup, mogu promijeniti mišljenje ako se to zamoli, ako je to za dobrobit momčadi. Problem u klubu je što je trener postao slaba točka, prvi koji će dobiti otkaz. Ali ako je glava sportaša slaba točka, klub ne može postizati rezultate. Nikad nisam pripadao lobijima. Pogledajte portugalske trenere, oni su svugdje jer dobro pričaju, a agenti im jačaju taj lobi"; poručio je i istaknuo kako na SP-u u Kataru navija za Francusku.