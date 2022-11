Do početka prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na SP-u ostalo je manje od 4 sata. Maroko je prva prepreka izabranicima Zlatka Dalića na turniru na kojem Hrvatska brani srebro iz Rusije 2018. Hrvoje Štrok, bivši omiljeni nogometaš, javio nam se jučer i kratko iznio svoje dojmove.

"Očekujem jednu utakmicu u kojoj će Marokanci letiti na glavu, kao i mi, kao i svaka reprezentacija na SP-u. Ipak je to velika nogometna scena i tu su svi nabrijani. Svi daju neki svoj maksimum. Očekujem pobjedu, kao i svi, očekujem da hrvatska nogometna reprezentacija krene s pobjedom", kazao je Hrvoje Štrok.

Legenda Hajduka Ivica Šurjak također nam se javila uoči utakmice. Šurjak je isto uzbuđen, jedva čeka početak. Ivica sve pomno prati, kao pravi iskusni nogometni lisac koji je nekad žario i palio u dresu Hajduka.

"Prva utakmica je uvijek takva da ne smiješ kiksati i izgubiti. Nakon toga na turniru ti je sve teže. No, vjerujem da će Hrvatska jednom pametnom igrom izvući utakmicu, respektirajući suparnika i da ćemo to dobiti. To bi bila dobra stvar pred utakmice koje slijede. Treba biti opran, vidimo kako je Argentina prošla protiv Saudijske Arabije. U skupini F Hrvatska i Belgija su favoriti."