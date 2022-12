Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je u ponedjeljak posljednji trening uoči sutrašnjeg susreta protiv Argentine u polufinalu Svjetskog prvenstva u Dohi.

U kampu hrvatske reprezentacije u Dohi, Al Ersal 3 opuštena je atmosfera, a da se nešto važno događa vidljivo je tek po broju novinara koji "opsjedaju" bazu "Vatrenih". Od utakmice s Brazilom sve je teže pronaći mjesto za stolom u press centru, ili za kameru uz teren.

Najvažnija je vijest da su svi igrači trenirali, što je najavio i hrvatski izbornik Zlatko Dalić na jučerašnjoj novinarskoj konferenciji. Vatreni nakon spektakularne pobjede nad Brazilom u četvrtfinalu idu na noge drugom južnoameričkom velikanu - Argentini.

Nije to bilo tako davno, dapače, svi se dobro sjećaju velikog slavlja nad Brazilom nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. Bila je to žustra borba koja je otišla u produžetke. Tamo su Brazilci preko Neymara došli do vodstva od 1:0, a onda je na scenu došao Bruno Petković. Dinamova devetka je krasno pogodila donji kut Alissonova gola nakon sjajnog proigravanja Mislava Oršića i bacio cijelu Hrvatsku u delirij.

A jedan nevjerojatan podatak veže se uz pogodak našeg Petkovića protiv Brazila. Naime, Petko je za Hrvatsku u 2022. godini odigrao šest utakmica. Igrao je protiv Danske, Saudijske Arabije, a potom protiv Kanade, Belgije, Japana i Brazila. Ukupno je na terenu proveo 243. minute, a u tim utakmicama uputio je samo jedan udarac prema protivničkim vratima. Da, dobro ste pročitali. Riječ je o udarcu koji je Hrvatskoj donio penale, a na kraju i polufinale Svjetskog prvenstva.

Često mu se predbacuje da se ne ponaša kao prava "devetka", ali očito to nije ni potrebno. Zna Petko kad treba pucati po golu, a bome i kada zabiti pogodak.